Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Артур Ефремов: Стратегические и тактические резервы Ивана Чебана в лице тех, кто хотел поддержать Руслана Кодряну

    22.10.2019 14:31 TVC21 Новости - Общество

    Журналист Артур Ефремов назвал поисками скрытых резервов для второго тура голосования  предложение кандидата от ПСРМ Ивана Чебана создать коалицию ПСРМ-АКУМ в муниципальном совете. Однако Ефремов считает, что Чебан не там ищет резерв голосов. Об этом он заявил в эфире программы «Главное».

    «Стратегические и тактические резервы Ивана Чебана скрыты в лице Руслана Кодряну. Надо отдать должное, что, будучи и.о.мэра, он ни разу не позволял себе делать глупости в лице политических, или тем более геополитических заявлений. Сделай его вице-мэром, назначь его на какую-то проблемную претуру, сделай его шефом Термокома», - сказал журналист.

    Ефремов напомнил, что любые политические баталии должны основываться на поисках решений проблем граждан, в нашем случае жителей Кишинева.

    «Друзья мои, давайте не забудем, что бла-бла-бла заканчивается тогда, когда наступает зимняя стужа, а она не за горами. В госбюджете не всё хорошо и с чем проснётся коалиция? Давайте уже заниматься делами, а не пиариться на страницах гламурных журналов», - призвал Артур Ефремов.

    С ним не согласен политический аналитик Роман Михэеш, который посчитал, что этот ход был подсказан Ивану Чебану пиарщиками, чтобы сбить накал противостояния и показать его готовность разделить власть в городе.

    «Я думаю, что Чебану посоветовали так поступить его пиарщики, размышляя откуда же он возьмёт резервы?.. Выборы начиная с 90-х годов во втором туре выигрывали всегда правые, резерв которых был больше. Пиарщики предложили следующее: «Скажи Ион, что ты даешь им места в руководстве города, в муниципальных службах. Участь второго тура зависит от явки на выборах. У унионистов тяги выходить за Нэстасе нет, я это точно знаю. Этим обращением Чебан хочет дать правому электорату такой месседж: «Ребята, я не ваш враг!». Он хочет сбить накал», - поделился размышлениями роман Михэеш.

     

    Обновлено ( 22.10.2019 15:11 )  