Суд Рышкановки отказал Сергею Скрипнику в регистрации кандидатом в мэры

Суд Рышкановки 3 октября поддержал решение окружного избирательного совета не регистрировать Сергея Скрипника в качестве кандидата в мэры Кишинева. Суд посчитал жалобу кандидата необоснованной.
Ранее, 24 сентября окружной совет Кишинева отказал Скрипнику в регистрации кандидатом в мэры столицы. Ему отказали, потому что в протоколе решения конгресса партии «Патриоты Молдовы», которая выдвинула его кандидатом в мэры, была указана неправильная дата.
Очередные местные выборы в Молдове пройдут 20 октября. Окружной избирательный совет Кишинева зарегистрировал 19 кандидатов на пост мэра столицы.