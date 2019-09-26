Реджеп Тайип Эрдоган пообещал Додону, что строительство стадиона в Молдове завершится во время

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Глава Молдовы Игорь Додон в ходе визита в Нью-Йорк встретился с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

Президенты обсудиливесь спектр двусторонних отношений и с удовлетворением констатировали продолжение реализации Соглашения о стратегическом партнерстве, подписанного в октябре 2018 года в ходе официального визита президента Эрдогана в Кишинев.

Игорь Дододон поблагодарил руководство Турции за оказываемую нашей стране помощь во многих сферах, в первую очередь, в Гагаузской автономии, а также в процессе ремонта здания администрации президента.

В этом же контексте президент Молдовы и Турции обсудили ход строительства стадиона в Комрате, и турецкая сторона заверила президента Республики Молдова в том, что работы будут завершены в установленные сроки.

Главы обоих государств обсудили официальный визит Игоря Додона в Турецкую Республику, который состоится до конца текущего года