Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Реджеп Тайип Эрдоган пообещал Додону, что строительство стадиона в Молдове завершится во время

    26.09.2019 13:36 TVC21 Новости - Общество

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    Глава Молдовы Игорь Додон в ходе визита в Нью-Йорк встретился с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

    Президенты обсудиливесь спектр двусторонних отношений и с удовлетворением констатировали продолжение реализации Соглашения о стратегическом партнерстве, подписанного в октябре 2018 года в ходе официального визита президента Эрдогана в Кишинев.

    Игорь Дододон поблагодарил руководство Турции за оказываемую нашей стране помощь во многих сферах, в первую очередь, в Гагаузской автономии, а также в процессе ремонта здания администрации президента.

    В этом же контексте президент Молдовы и Турции обсудили ход строительства стадиона в Комрате, и турецкая сторона заверила президента Республики Молдова в том, что работы будут завершены в установленные сроки.

    Главы обоих государств обсудили официальный визит Игоря Додона в Турецкую Республику, который состоится до конца текущего года

    Обновлено ( 26.09.2019 13:41 )  