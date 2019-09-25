Эксперты: В AO «Молдовагаз» происходили массовые мошенничества под руководством акционеров

Криминальное управление АО «Молдовагаз» в течение последних 20 лет привело к неоправданному увеличению расходов и ухудшению активов компании.

Так, по мнению расследования часть расходов была включена в тарифы на газ, а другая привела к увеличению долгов предприятия. Такие выводы содержатся в исследовании, проведенном экспертами сообщества "WatchDog.MD" Серджиу Тофилатом и Тудором Шойту.

Данные исследования показывают, что все нарушения, выявленные в результате проверок Счетной палаты или НАРЭ, не привели к наказанию лиц из руководства компании.

В результате потребители газа заплатили дополнительно около 1,5 миллиардов леев в результате незаконной переоценки в 2009 году и увеличения расходов на амортизацию. В 2009 году «Молдовагаз» увеличил стоимость имущества на 4,2 млрд леев путем переоценки основных фондов, поэтому включенные в тариф затраты на амортизацию выросли на 150 млн леев ежегодно начиная с сентября 2009 года, считают эксперты.

Огромный процент переоцененных активов «был полностью изношен, и общее собрание акционеров не приняло результаты переоценки». Авторы утверждают, что в 2009 году в сговоре с лицами, принимающими политические решения, с руководством НАРЭ и «Молдовагаз», совершен обман потребителей путем внесения изменений в законодательство и включения в тариф необоснованных расходов, связанных с износом активов.

Потребители «ежегодно несправедливо платят более четырех миллионов долларов» из-за слишком больших потерь газа в распределительных сетях. По мнению авторов исследования, потери газа составляют 3,4% и не менялись с 2011 года, хотя «Молдовагаз» инвестировало более 500 млн леев в газораспределительные сети. Для сравнения, потери при газораспределении в странах ЕС составляют 0,5%–0,6%, а в Балканских странах - 1,5%–2%.

Серджиу Тофилатом и Тудором Шойту считают необходимым проверить инвестиции предприятия в размере 1,7 млрд леев. По их данным, в 2011 году НАРЭ выявило случаи мошенничества в размере 243,5 млн леев при строительстве газопроводов Раздельная-Измаил, Токуз-Кэйнарь-Мерень, закупке счетчиков, труб и деталей, транспортных средств. Приобретения были сделаны через оффшорные компании или компании родственников руководства «Молдовагаз». Хотя НАРЭ исключило необоснованные расходы из тарифа и передало материалы в прокуратуру, факты мошенничества так и не расследовались.

Одновременно, «Молдовагаз» может покупать иностранную валюту по более высокому курсу, чем предлагаемый банками средний курс. Эксперты говорят, что покупки иностранной валюты также должны быть проверены, ссылаясь на заявления прокуроров, которые проводили обыски на предприятии в 2015 и 2016 годах.

Эксперты настояли на проверках в «Молдовагаз» и во всех его подразделениях с момента создания предприятия для установления обоснованных затрат, определения мошеннических сумм и реальной стоимости отклонений тарифа, которые должны быть из него исключены.