Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • НЦБК: На уставной капитал «Air Moldova» наложен арест на более чем 300 миллионов

    23.09.2019 12:45 TVC21 Новости - Общество

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    Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI) при НЦБК и Антикоррупционная прокуратура наложили арест на 301,6 миллиогнн леев уставного капитала Air Moldova.

     

    Такое решение было принято в ходе расследования дела об отмывании денег в особо крупном размере при приватизации компании.

    «Фактически речь идет о серии фиктивных сделок, которая привела к приватизации авиакомпании. Во избежание риска отчуждения активов был применен арест уставного капитала компании в размере 301,6 млн леев!», - заявило НЦБК.

    Ранее в ведомстве сообщили, что за время своей деятельности ARBI арестовало имущество почти на 1 млрд леев.

    Обновлено ( 23.09.2019 13:06 )  