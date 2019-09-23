НЦБК: На уставной капитал «Air Moldova» наложен арест на более чем 300 миллионов

Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI) при НЦБК и Антикоррупционная прокуратура наложили арест на 301,6 миллиогнн леев уставного капитала Air Moldova.

Такое решение было принято в ходе расследования дела об отмывании денег в особо крупном размере при приватизации компании.

«Фактически речь идет о серии фиктивных сделок, которая привела к приватизации авиакомпании. Во избежание риска отчуждения активов был применен арест уставного капитала компании в размере 301,6 млн леев!», - заявило НЦБК.

Ранее в ведомстве сообщили, что за время своей деятельности ARBI арестовало имущество почти на 1 млрд леев.