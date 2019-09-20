Apă-Canal Chișinău был оштрафован на 7 миллионов леев

Соответствующее решение принял Совет по конкуренции.

Он рассмотрел коллективное обращение группы экономических агентов (Farm Meat Processing, Carmez, Artima, JLC, Pegas, Ungar) и Национальной ассоциации ресторанов и развлекательных заведений Молдовы, которые в августе 2017 г. пожаловались на то, что Apă-Canal Chișinău применяет дискриминационные тарифы на предварительную очистку сточных вод с повышенной концентрацией загрязняющих веществ.

Спустя почти 2 года изучения материалов и расследования, связанного с этой жалобой, Совет по конкуренции выявил многочисленные нарушения в деятельности Apă-Canal Chișinău. Предприятие дифференцированно и произвольно устанавливало тарифы и взимало дополнительные платежи.

В то же время, более 95% из 23 тыс. предприятий, расположенных в мун. Кишинев и Яловенах, не выплачивали установленные тарифы за слив сточных вод, в которых превышена концентрация вредных веществ.

Еще одна проблема - единственная лаборатория, способная оценить уровень загрязнения сточных вод, находится в подчинении Apă-Canal Chișinău, а это вызывает обеспокоенность относительно беспристрастности лаборатории и достоверности анализов, так как Apă-Canal Chișinău прямо заинтересовано в том, чтобы получать больше прибыли.

Действия муниципального предприятия СК квалифицировал как злоупотребление доминирующим положением на рынке, а за незаконные действия Apă-Canal Chișinău оштрафован на 7 миллионов 190,4 тыс. леев.