Нику Попеску: Отныне на Украину можно будет ездить лишь по удостоверениям личности

Министр иностранных дел и европейской интеграции заявил об упрощении пограничного контроля между Республикой Молдова и Украиной.

Нику Попеску сказал, что государство хочет предоставить гражданам соседних стран возможность посещать обе страны без лишних бюрократических препятствий. Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску после встречи со своим украинским коллегой Вадимом Пристайко в Киеве.

«Мы хотим предоставить гражданам возможность посещать обе страны только на основании удостоверения личности, без необходимости в паспорте», - заявил Попеску на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Украины.

Одновременно обсуждался вопрос по увеличению количества таможенных постов, чтобы «граждане пересекали границу быстрее и проще». Возникает один лишь вопрос - не станет ли это послабление способом для увеличения контрабанды и ростом нелегальных мигрантов через территорию Молдовы?