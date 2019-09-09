Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Нику Попеску: Отныне на Украину можно будет ездить лишь по удостоверениям личности

    09.09.2019 15:39 TVC21 Новости - Общество

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    Министр иностранных дел и европейской интеграции заявил об упрощении пограничного контроля между Республикой Молдова и Украиной.

    Нику Попеску сказал, что государство хочет предоставить гражданам соседних стран возможность посещать обе страны без лишних бюрократических препятствий. Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску после встречи со своим украинским коллегой Вадимом Пристайко в Киеве.

    «Мы хотим предоставить гражданам возможность посещать обе страны только на основании удостоверения личности, без необходимости в паспорте», - заявил Попеску на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Украины.

    Одновременно обсуждался вопрос по увеличению количества таможенных постов, чтобы «граждане пересекали границу быстрее и проще». Возникает один лишь вопрос - не станет ли это послабление способом для увеличения контрабанды и ростом нелегальных мигрантов через территорию Молдовы?

    Обновлено ( 09.09.2019 15:49 )  