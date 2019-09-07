Игорь Мунтяну: компания Avia Invest никогда не вкладывала деньги в Кишиневский аэропорт, а лишь зарабатывала на гражданах РМ

В Международный кишиневский аэропорт комания Avia Invest не инвестировала ни одного лея.

Депутат сослался на акт об инвестиционном планировании, согласно которому AviaI Invest должна была вкладывать финансовые средства в Кишиневский аэропорт.

«Совокупный объем инвестиций за 49 лет составил 244,2 миллиона евро. Сразу после подписания контракта 2014 года было инвестировано 45 миллионов евро», - заявил депутат.

Он предал обществу тот факт, что инвестор не вложил в аэропорт Кишинева ни одного лея, а лишь зарабатывал на нем.

«На втором этапе инвестиций этот показатель составляет 115,2 миллиона евро со стороны инвестора. Процесс должен был начаться с того момента, когда число людей, путешествующих через Кишиневский аэропорт, достигло 2,6 миллиона человек в год. В 2017 году оно уже превысило 2,7 миллиона человек в год, поэтому инвестиции пришлось начинать. Здесь нет никаких доказательств того, что Avia Invest когда-либо задумывалась об инвестировании», - подытожил Игорь Мунтяну.