Дорин Киртоакэ: Результатом моего ареста стало разрушение отремонтированных столичных улиц

По словам экс-примара, если бы его не отстранили от должности примара, то он постоянно, даже по ночам проверял бы, как идут ремонтные работы.

Лидер Либеральной партии утверждает, что он постоянно находился на ремонтируемых улицах, но подтвердил, что не может ничего быть сделано идеально. Об этом он сказал в рамках эфира передачи «Important» с Ливиу Морару на телеканале TVC21.

«Когда дома нет кошки, мышки играют на столе. Когда был снят генеральный примар, работы вышли из-под контроля. Ответственные за качественный ремонт предприятия начали делать работу спустя рукава. При ремонте на улицах Негруцци и Александри я днем и ночью находился на этих строительных площадках. Но понятное дело – ничего невозможно сделать идеально», - заявил Дорин Киртоакэ.

Однако, даже при его пристальном внимании свеже отремонтированные улицы покрылись трещинами, а местами возникли и ямы. Это касается и улиц Алеку Руссо, Киевская, Богдан Воевод и многих других. Политик назвал и конкретные имена тех, кого он считает главными виновными в такой ситуации.

«За то, что произошло, должны ответить Плахотнюк с Додоном, потому что они меня арестовали. Плахотнюк сделал это через суды. И очевидно, хотел взять под контроль примэрию, а Додон еще за две недели до моего ареста объявил, что я буду арестован», – сказал экс-примар.