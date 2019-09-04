Прокуратура возбудила дело, связанное с искусственным повышением тарифа на электроэнергию

Было возобновлено уголовное преследование по делу, возбужденному 19 октября 2015 года, и закрытому 26.08.2016 года.

В рамках этого процесса рассматривались преступные действия, приведшие к искусственному повышению тарифа на электроэнергию. По мнению специалистов, импортируемая электроэнергия покупалась через ряд посредников, которые повышали себестоимость электричества для конечных покупателей из РМ.

Одновременно, прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам, после анализа уведомления Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, возбудила два других уголовных дела на основании признаков преступлений, предусмотренных ст. 243 (3) (b) и ст. 327, (2), (b, c) Уголовного кодекса, поскольку было установлено, что упомянутая схема функционировала в период 2014–2019 годов и к которой причастны некоторые госслужащие.

Данные уголовные дела были переданы в соответствии с действующим законодательством в Антикоррупционную прокуратуру для продолжения уголовного преследования.