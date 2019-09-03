Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Ренато Усатый: Влад Филат обсуждал с Путиным вопрос об аэропорте

    03.09.2019 11:01 TVC21 Новости - Общество

    Бывший глава правительства Влад Филат намеревался развивать молдавский государственный бизнес и искал потенциальных российских инвесторов

    Согласно утверждениям лидера «Нашей партии» Ренато Усатого, он даже проводил обсуждения с президентом России Владимиром Путиным. Об этом политик заявил в эфире программы «Главное» с Лилией Бураковски на телеканале TVC21.

    Усатый утверждает, что ему многое известно о концессии международного аэропорта Кишинева и о переговорах между Филатом и Путиным по данному вопросу.

    «Я в деталях знал, что происходило в аэропорту. Как Филат встретился в Сочи с президентом России. Андрей Попов также присутствовал на встрече. Вы можете спросить его. Была стенограмма разговора, который состоялся на этой встрече. Филат сказал Путину, что мы готовы к участию российского бизнесмена в приватизации крупных активов в Молдове. А Путин тогда назвал имя Троценко, известного российского бизнесмена. Я встречался с ним. До тех пор мы не были знакомы», - отметил Усатый.

    Усатый заявил, что, когда россияне поняли, что Сергей Яралов (помощник Влада Плахотнюка, прим. ред.) промышляет беззаконием в том, что относится к Кишиневскому международному аэропорту, они передумали завершать сделку.

    «Троценко отправил команду в Кишинев. Они находились здесь несколько месяцев. С самого начала они говорили, что Минэкономики и Сергей Яралов занимаются мошенничеством. Двести с чем-то миллионов инвестиций в аэропорт были цифрами, которые не демонстрировали, и люди поняли, что цифры специально завышали, чтобы отогнать реальных инвесторов, которые хорошо разбирались в этих делах. Затем они встретились с Филатом и Плахотнюком. А потом была эта схема с аэропортом Хабаровска», - подытожил Усатый.

     

     