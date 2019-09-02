Дорин Киртоакэ: Кишиневская очистная станция не работает в данное время

Председатель Либеральной партии Дорин Киртоакэ сегодня проверил состояние очистки сточных вод у реки Бык.

Он считает, что очистные сооружения не работают должным образом, что и является причиной невыносимого запаха в городе.

«Такая же ситуация была в 2016 году, когда сотрудники «Zernoff» сливали отходы в очистные сооружения и повредили их функциональность. То же самое они сделали и сейчас, потому что нечто подобное не может течь после процесса очистки сточных вод. В настоящее время очистные сооружения в муниципии Кишинев не работают. Где находятся государственные учреждения, которые должны следить за правильным процессом переработки сточных вод?», - заявил Дорин Киртоакэ.

Госсекретарь Министерства окружающей среды Юлианна Кантараджиу сообщила, что из реки Бык были взяты пробы для лабораторных исследований, которые более четко покажут источники загрязнения реки.