Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Дорин Киртоакэ: Кишиневская очистная станция не работает в данное время

    02.09.2019 12:04 TVC21 Новости - Общество

    Chirtoaca_Dorin.jpg

    Председатель Либеральной партии Дорин Киртоакэ сегодня проверил состояние очистки сточных вод у реки Бык.

    Он считает, что очистные сооружения не работают должным образом, что и является причиной невыносимого запаха в городе.

    «Такая же ситуация была в 2016 году, когда сотрудники «Zernoff» сливали отходы в очистные сооружения и повредили их функциональность. То же самое они сделали и сейчас, потому что нечто подобное не может течь после процесса очистки сточных вод. В настоящее время очистные сооружения в муниципии Кишинев не работают. Где находятся государственные учреждения, которые должны следить за правильным процессом переработки сточных вод?», - заявил Дорин Киртоакэ.

    Госсекретарь Министерства окружающей среды Юлианна Кантараджиу сообщила, что из реки Бык были взяты пробы для лабораторных исследований, которые более четко покажут источники загрязнения реки.

     