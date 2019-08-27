Ион Чебан: Мы все ощущаем свое кровное родство с Молдовой

Депутат считает, что долг всех граждан сохранить суверенитет нашей республики.

Депутат от фракции ПСРМ Ион Чебан опубликовал пост на своей странице в Facebook с поздравлением граждан Молдовы по случаю годовщины независимости. Он отметил, что граждане страны чувствуют свое кровное родство с молдавской землей.

«Сегодня Молдова празднует годовщину своей независимости - ей исполняется 28 лет! Несмотря на политические сложности и экономические трудности, каждого, кто родился и вырос в этой стране, в этот день переполняет гордость - мы все ощущаем своё кровное родство с краем. Мы чувствуем сопричастность и ответственность за судьбу нашей родины и связываем все свои надежды на её обновление. И для этого есть основания», - заметил вице-спикер парламента Молдовы.

Ион Чебан заявил, что этот год стал переломным на пути модернизации республики.

«В этом году Молдова встала на путь созидания и модернизации. В наших силах сделать этот щедрый уголок земли сильным и по-настоящему независимым. Я желаю Молдове процветания и благополучия, счастья и уверенности в собственных силах. С днём рождения, любимая Страна!» - написал Ион Чебан.