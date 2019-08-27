Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Валериу Мунтяну: Я подал заявление в МВД с целью осудить Игоря Додона и Зинаиду Гречаный
    Глава партии «Союз спасения Бессарабии» Валериу Мунтяну подал запрос в Министерство внутренних дел. ...
    59
    Нику Попеску: В ближайшие дни я посещу Вашингтон, Москву и Берлин
    Министр иностранных дел Молдовы собирается совершить визит в Вашингтон, Москву, Берлин, а в Кишиневе ждут с визитами ...
    77
    Виктор Бунеску: В Кишиневе этой ночью снесли памятник архитектуры
    Хозяин здания уничтожил строение без одобрения от столичных властей. ...
    124
    Андрей Нэстасе: Я обязан отчитаться перед народом спустя 100 дней моей деятельности
    Министр внутренних дел Андрей Нэстасе заявил о желании остаться в своей должности на протяжении 100 дней. ...
    129
    Суд США: Я обязываю Казахстан представить документы об активах Стати в США и за их пределами не позднее 8 ноября 2019 года
    Окружной суд США из округа Колумбия в очередной раз отклонил ходатайство Казахстана о прекращении дальнейшего ведения ...
    157
    Ион Чебан: Мы все ощущаем свое кровное родство с Молдовой
    Депутат считает, что долг всех граждан сохранить суверенитет нашей республики. ...
    238
    Ренато Усатый: «Молдова станет по-настоящему независимой, когда наши соотечественники будут гордиться своим гражданством»
    Председатель «Нашей Партии» Ренато Усатый отпраздновал День независимости Республики Молдова в Бельцах. ...
    447
    Александр Муравский: Верить политикам – себя не уважать
    Бывший премьер-министр Республики Молдова уверен в том, что политикам нельзя верить. ...
    245
    Виктор Гурэу: Я не вижу перспективу новой коалиции, и Молдова находится в шторме, которой никто не управляет
    Директор Центра стратегического анализа и мониторинга «Альтернатива для Молдовы» подчеркнул условия возникновения ...
    160
    Александр Муравский: Визит Сергея Шойгу был своеобразным пробным шагом
    Бывший вице-премьер Молдовы уверен, что посещение нашей республики министром обороны России является знаковым и показателем ...
    341

    • Ион Чебан: Мы все ощущаем свое кровное родство с Молдовой

    27.08.2019 16:34 TVC21 Новости - Общество

    Ceban3.jpg

    Депутат считает, что долг всех граждан сохранить суверенитет нашей республики.

    Депутат от фракции ПСРМ Ион Чебан опубликовал пост на своей странице в Facebook с поздравлением граждан Молдовы по случаю годовщины независимости. Он отметил, что граждане страны чувствуют свое кровное родство с молдавской землей.

    «Сегодня Молдова празднует годовщину своей независимости - ей исполняется 28 лет! Несмотря на политические сложности и экономические трудности, каждого, кто родился и вырос в этой стране, в этот день переполняет гордость - мы все ощущаем своё кровное родство с краем. Мы чувствуем сопричастность и ответственность за судьбу нашей родины и связываем все свои надежды на её обновление. И для этого есть основания», - заметил вице-спикер парламента Молдовы.

    Ион Чебан заявил, что этот год стал переломным на пути модернизации республики.

    «В этом году Молдова встала на путь созидания и модернизации. В наших силах сделать этот щедрый уголок земли сильным и по-настоящему независимым. Я желаю Молдове процветания и благополучия, счастья и уверенности в собственных силах. С днём рождения, любимая Страна!» - написал Ион Чебан.

    Обновлено ( 27.08.2019 16:38 )  