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    • Корнелиу Попович: В учебниках истории расставлены акценты, которые не воспитывают патриотов Республики Молдова

    26.08.2019 09:50 TVC21 Новости - Общество

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    Советник президента Молдовы по вопросам образования, культуры и исследований Корнелиу Попович считает, что в школах проходит неадекватное преподавание истории.

    По его мнение патриотическое и культурное воспитание молодёжи следует проводить, в том числе, и путём справедливого преподавания истории нашей Родины в учебных заведениях Молдовы. Попович заявил, что впоследние тридцать лет в молдавских школах дети изучают историю не нашей страны.

    «За последние тридцать лет в школах Республики Молдова фактически преподаётся не история нашей страны. В наших учебниках расставлены акценты, которые восхваляют не наше прошлое, не наших героев, не наши достижения. История выполняет, в том числе, роль воспитания, и у нас не воспитываются граждане Республики Молдова. Эту проблему нужно решать», - уверен советник Игоря Додона.

    Корнелиу Попович считает, что надо посвящать молодежь в изучение героических страниц нашей истории.

    «В этом контексте также не считалось необходимым снимать фильмы об истории нашей страны, о Штефане чел Маре, о нашей культуре, наших достижениях в различных областях и так далее. Значит, никому это было не выгодно. Это объясняется определёнными политическими взглядами, которые доминировали во властных кабинетах. Думаю, благодаря тому фильму, который сегодня появится на экранах нашей страны («Ясско-Кишинёвская операция» - прим. ред.) произойдёт переворот в деятельности в том числе и наших кинематографистов, появится много интересных фильмов о нашей родине, о Молдове», - резюмировал Корнелиу Попович.

    Обновлено ( 26.08.2019 10:10 )  