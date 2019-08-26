Корнелиу Попович: В учебниках истории расставлены акценты, которые не воспитывают патриотов Республики Молдова

Советник президента Молдовы по вопросам образования, культуры и исследований Корнелиу Попович считает, что в школах проходит неадекватное преподавание истории.

По его мнение патриотическое и культурное воспитание молодёжи следует проводить, в том числе, и путём справедливого преподавания истории нашей Родины в учебных заведениях Молдовы. Попович заявил, что впоследние тридцать лет в молдавских школах дети изучают историю не нашей страны.

«За последние тридцать лет в школах Республики Молдова фактически преподаётся не история нашей страны. В наших учебниках расставлены акценты, которые восхваляют не наше прошлое, не наших героев, не наши достижения. История выполняет, в том числе, роль воспитания, и у нас не воспитываются граждане Республики Молдова. Эту проблему нужно решать», - уверен советник Игоря Додона.

Корнелиу Попович считает, что надо посвящать молодежь в изучение героических страниц нашей истории.

«В этом контексте также не считалось необходимым снимать фильмы об истории нашей страны, о Штефане чел Маре, о нашей культуре, наших достижениях в различных областях и так далее. Значит, никому это было не выгодно. Это объясняется определёнными политическими взглядами, которые доминировали во властных кабинетах. Думаю, благодаря тому фильму, который сегодня появится на экранах нашей страны («Ясско-Кишинёвская операция» - прим. ред.) произойдёт переворот в деятельности в том числе и наших кинематографистов, появится много интересных фильмов о нашей родине, о Молдове», - резюмировал Корнелиу Попович.