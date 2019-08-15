Виталий Андриевский: Все, кто приходит к власти, захватывают государство

Политолог Виталий Андриевский считает, что кто бы ни пришёл к руководству страны, тем или иным способом, в той или иной степени узурпируют власть. Своим мнением эксперт поделился в эфире программы «Главное», передает enews.md.

«На самом деле государство захватил ещё Воронин. Став президентом страны, он получил номинальную власть, но фактически подчинил себе и правительство, и парламент, и достаточно сильно – судебную систему. По сути дела это и называется захваченное государство. Один человек контролирует всё. В принципе этот захват повторился, когда пришли альянсы (за евроинтеграцию – прим. ред.) – первый, второй, третий. Вначале четыре, а потом три партии делили между собой власть. Они тоже захватили государство. Сейчас захватил государство новый альянс, который в народе называют «альянс Козака». На самом деле все, кто приходит к власти – захватывают государство. У нас и сегодня нет уверенности (хотя Майя Санду говорит, что мы наконец вдохнули глоток свободы), что прокуратура не контролируется политиками. И мы стопроцентно уверены, что МВД контролируется политиком, потому что во главе министерства встал Андрей Нэстасе», - пояснил Виталий Андриевский.