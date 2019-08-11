Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Валерий Демидецкий о роли посла США в РМ: Он может сказать "пошел вон отсюда"

    11.08.2019 20:28 TVC21 Новости - Общество

    Только в Молдове и на Украине посол США может себе позволить сказать главе государства «пошёл вон!». Об это м  заявил в  программе «Главное» с Лилией Бураковски глава представительства ТАСС в Молдове Валерий Демидецкий

    «Вы можете представить себе еще страну, кроме нашей страны и еще соседней Украины, где американский посол может прийти к главе государства и сказать «пошел вон отсюда», и он за 15 минут соберется. Это только в нашей стране, когда должно состояться подписание меморандума Козака – судьбоносного, который заключили Кишинев и Тирасполь, подготовили, Воронин расписался… к нему зашел американский посол и все изменилось. Человек поменял свое решение. А потом к человеку, всесильному, которого боялись все в стране, перед которым тряслись, который контролировал все сверху донизу, зашли на 15 минут…. Я не говорю про Путина, главу ядерной державы. Я скажу про Лукашенко, Алиева, Назарбаева, любой президент… может зайти к нему посол, американский, и сказать «пошел вон отсюда». Они не посмеют зайти, потому что знают, что сразу вылетят из страны персоной нон грата. А знаете почему? Потому что у этих людей, как лидеров, есть поддержка народа, в отличие от наших. Вот когда ты что-то делаешь для людей, и люди тебя поддерживают на выборах, ты не боишься иностранного посла, который пришел к тебе и вручил верительную грамоту. Этот посол никогда не пойдет к тебе и скажет - «пошел вон отсюда», потому что он знает, что «вылетит» из страны и будет наказан даже у себя в стране за то, что испортил отношения с этой страной», - заявил Валерий Демидецкий, передает enews.md.

     

    Обновлено ( 11.08.2019 20:33 )  