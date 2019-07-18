Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Руслан Кодряну: Порядок на Центральном рынке можно навести, используя опыт Москвы

    18.07.2019 12:10 TVC21 Новости - Общество

    Бывший исполняющий обязанности генерального примара столицы Руслан Кодряну утверждает, что наведение порядка на Центральном рынке города возможно, если использовать опыт Москвы. Об этом он заявил, принимая участие в программе «Главное».

    Так, Кодряну напомнил, что в  Москве порядок смогли навести только с помощью бульдозеров, которыми  были разрушены все несанкционированные постройки. «Центральный рынок - это огромный поток денег. За всем этим стоят не маленькие люди. В Москве, например, тоже пробовали решить все демократическими методами, меняли руководство и т.д., но все решилось только тогда, когда туда вошел бульдозер. Я думаю, что следующему руководству города только так удастся решить проблему Центрального рынка», - сказал Кодряну.

    Бывший и.о. примара сообщил, что на Центральном рынке существуют несколько нелегальных схем, а большая часть дохода проходит мимо кассы.

    Также Кодряну утверждает, что ему поступали предупреждения «не трогать» Центральный рынок, а также ларьки и киоски в столице, так как за это он может быть отстранен от своей должности.

    «Я не хочу спекулировать. Есть и советники от Либеральной партии, у которых есть киоски. Мы эвакуировали 428 киосков. Вернут ли их, я не могу сказать. Я бы не хотел, чтобы эту тяжелую работу просто прекратили, потому что кому-то нравится хаос», - добавил Кодряну.

    Напомним, что 29 июня на Центральном рынке прошли обыски после того, как Руслан Кодряну уведомил антикоррупционную прокуратуру, НЦБК и МВД.

    Несколькими днями ранее Кодряну назначил нового директора Центрального рынка, но спустя 4 дня он подал в отставку.

     