Руслан Кодряну: Порядок на Центральном рынке можно навести, используя опыт Москвы

Бывший исполняющий обязанности генерального примара столицы Руслан Кодряну утверждает, что наведение порядка на Центральном рынке города возможно, если использовать опыт Москвы. Об этом он заявил, принимая участие в программе «Главное».

Так, Кодряну напомнил, что в Москве порядок смогли навести только с помощью бульдозеров, которыми были разрушены все несанкционированные постройки. «Центральный рынок - это огромный поток денег. За всем этим стоят не маленькие люди. В Москве, например, тоже пробовали решить все демократическими методами, меняли руководство и т.д., но все решилось только тогда, когда туда вошел бульдозер. Я думаю, что следующему руководству города только так удастся решить проблему Центрального рынка», - сказал Кодряну.

Бывший и.о. примара сообщил, что на Центральном рынке существуют несколько нелегальных схем, а большая часть дохода проходит мимо кассы.

Также Кодряну утверждает, что ему поступали предупреждения «не трогать» Центральный рынок, а также ларьки и киоски в столице, так как за это он может быть отстранен от своей должности.

«Я не хочу спекулировать. Есть и советники от Либеральной партии, у которых есть киоски. Мы эвакуировали 428 киосков. Вернут ли их, я не могу сказать. Я бы не хотел, чтобы эту тяжелую работу просто прекратили, потому что кому-то нравится хаос», - добавил Кодряну.

Напомним, что 29 июня на Центральном рынке прошли обыски после того, как Руслан Кодряну уведомил антикоррупционную прокуратуру, НЦБК и МВД.

Несколькими днями ранее Кодряну назначил нового директора Центрального рынка, но спустя 4 дня он подал в отставку.