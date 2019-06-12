Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Дмитрий Чубашенко: Есть вещи выше закона – это желание больших масс

    12.06.2019 23:04 TVC21 Новости - Общество

    Журналист и политолог Дмитрий Чубашенко считает, что желание большинства должно превалировать над законодательством, особенно в ситуации политического кризиса. Об этом он говорил принимая участие в программе «Главное».

    «Очень часто в истории происходили разрывы. Революционные разрывы… разные вещи. Например, никто не желал распада Советского Союза, на референдуме в апреле или - марте 90 процентов высказались за сохранение. Через полгода Советский Союз развалился. Это было нелегально! Совершенно нелегально. Но таких примеров много! Там и большие зверства… Самые большие зверства в Истории были законными! Концлагеря были законными, войны были законными, бомбардировка Хиросимы и Нагасаки была законной. Распятие Иисуса Христа было законным. Гуантанамо – тюрьма, - всё законное! Поэтому не надо ссылаться на закон. Есть вещи выше Закона!.. Правда. Желание больших масс. Вот множество людей голосовало за парламентское большинство. Они хотят, чтобы Плахотнюк ушел. Пусть он уйдёт!», – сказал Дмитрий Чубашенко.

     