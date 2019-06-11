Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • ДПМ объявляет о проведении общественно-политических собраний в период с 10 по 30 июня

    11.06.2019 12:41 TVC21 Новости - Общество

    Демократическая партия объявляет о проведении общественно-политических собраний в период с 10 по 30 июня, круглосуточно, на площади Великого национального собрания, а также перед рядом государственных учреждений. Соответствующее распоряжение подписал 10 июня вице-мэр столицы Нистор Грозаву на основании поданных Демпартией предварительных уведомлений, передаёт IPN.

    Согласно распоряжению, ДПМ запланировала провести общественно-политические собрания перед Домом правительства, на ПВНС, у Конституционного суда, у Министерства внутренних дел, а также перед Генеральной прокуратурой. Среди адресов, указанных в предварительных уведомлениях, присутствуют и шоссе Хынчешть, 64, где находится офис общественного телевидения, а также улица Армянская, 44/3, где расположена штаб-квартира ДПМ. В распоряжении упоминаются и другие места, такие как Министерство финансов, Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

    Отвечая на вопрос IPN, вице-председатель ДПМ Владимир Чеботарь сообщил, что партия ранее объявила о своём намерении организовать мирные манифестации по просьбе сторонников, но не привёл каких-либо подробностей.

     