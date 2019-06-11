ДПМ объявляет о проведении общественно-политических собраний в период с 10 по 30 июня

Демократическая партия объявляет о проведении общественно-политических собраний в период с 10 по 30 июня, круглосуточно, на площади Великого национального собрания, а также перед рядом государственных учреждений. Соответствующее распоряжение подписал 10 июня вице-мэр столицы Нистор Грозаву на основании поданных Демпартией предварительных уведомлений, передаёт IPN.

Согласно распоряжению, ДПМ запланировала провести общественно-политические собрания перед Домом правительства, на ПВНС, у Конституционного суда, у Министерства внутренних дел, а также перед Генеральной прокуратурой. Среди адресов, указанных в предварительных уведомлениях, присутствуют и шоссе Хынчешть, 64, где находится офис общественного телевидения, а также улица Армянская, 44/3, где расположена штаб-квартира ДПМ. В распоряжении упоминаются и другие места, такие как Министерство финансов, Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

Отвечая на вопрос IPN, вице-председатель ДПМ Владимир Чеботарь сообщил, что партия ранее объявила о своём намерении организовать мирные манифестации по просьбе сторонников, но не привёл каких-либо подробностей.