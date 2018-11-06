Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Андриан Канду: Президент Игорь Додон обижен на жизнь

    06.11.2018 16:46 TVC21 Новости - Общество

    Председатель парламента Андриан Канду считает, что «президент Игорь Додон обижен на жизнь». Об этом спикер написал на своей странице в facebook, комментируя критические высказывания президента в свой адрес.

    «Президент Игорь Додон обижен на жизнь и на законы РМ. Я понимаю его, по-человечески, могу закрыть глаза на всё то, что он говорит в мой адрес. Но помочь ему не могу, потому что у нас не так, как в некоторых странах, которыми он вдохновляется, где президент не успел подумать, а парламент уже исполняет его волю», - отметил Канду.

    Выступая накануне на пресс-конференции, Додон обвинил Канду в высокомерии.

    «Высокомерие - это очень опасная характеристика для любого политика. Они теряют связь с землей, это плохо заканчивается. Весь этот гламур уже заканчивается, им надо быть более приземленными. Те, кто бьют себя в грудь на телеканалах, что они делают законы - им недолго осталось. Мы знаем, как делаются законы и как они интерпретируются, но этому парламенту осталось 25 дней. И я в конце мандата скажу все, что думаю про парламент, где больше половины депутатов перешли из своих фракций в другие», - сказал Додон.

    Он сообщил, что намерен выступить в завершении мандата парламента, но пока не знает – сделает это в парламенте или на площади. За два года президент ни разу не воспользовался своим конституционным правом обратиться к парламенту с посланиями.

     

       

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