Андриан Канду: Президент Игорь Додон обижен на жизнь

Председатель парламента Андриан Канду считает, что «президент Игорь Додон обижен на жизнь». Об этом спикер написал на своей странице в facebook, комментируя критические высказывания президента в свой адрес.

«Президент Игорь Додон обижен на жизнь и на законы РМ. Я понимаю его, по-человечески, могу закрыть глаза на всё то, что он говорит в мой адрес. Но помочь ему не могу, потому что у нас не так, как в некоторых странах, которыми он вдохновляется, где президент не успел подумать, а парламент уже исполняет его волю», - отметил Канду.

Выступая накануне на пресс-конференции, Додон обвинил Канду в высокомерии.

«Высокомерие - это очень опасная характеристика для любого политика. Они теряют связь с землей, это плохо заканчивается. Весь этот гламур уже заканчивается, им надо быть более приземленными. Те, кто бьют себя в грудь на телеканалах, что они делают законы - им недолго осталось. Мы знаем, как делаются законы и как они интерпретируются, но этому парламенту осталось 25 дней. И я в конце мандата скажу все, что думаю про парламент, где больше половины депутатов перешли из своих фракций в другие», - сказал Додон.

Он сообщил, что намерен выступить в завершении мандата парламента, но пока не знает – сделает это в парламенте или на площади. За два года президент ни разу не воспользовался своим конституционным правом обратиться к парламенту с посланиями.