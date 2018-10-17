Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Тэнасе: Внесении европейского вектора в Конституцию - важный шаг к консолидации нашей европейской идентичности

    17.10.2018 16:11 TVC21 Новости - Общество

    Попытка изменить Конституцию для внесения фразы «европейская интеграция» - это важное политическое событие нынешней парламентской сессии. В этом уверен бывший председатель Конституционного суда Александру Тэнасе.

    Он заявил, что "изменение Конституции внесением в неё фразы "ориентация на демократическое пространство европейских ценностей" стало бы важным шагом к консолидации нашей конституционной европейской идентичности".

    Бывший глава Конституционного суда удивлён реакцией ЛП и ЛДПМ - партий, называющих себя проевропейскими. "Реакция пророссийских партий Кишинева - понятна и с самого начала предсказуема, это не сюрприз. Сюрпризом стала позиция проевропейских партий. К сожалению, отсутствие единства и последовательности парламентских партий, которые взяли на себя проевропейскую идею (будь то власть или оппозиция), может привести к блокажу хорошей и нужной инициативы. Это не первый подобный опыт, когда в разгаре противостояния или политических баталий, под угрозу ставилась возможность принятия прагматичных решений национального интереса",- отмечает Александру Тэнасе.

    По его мнению, внесение в Конституцию европейской интеграции стало бы важным шагом к защите фундаментальных ценностей нашего общества. "Пост-колониальные и пост-имперские страны, как Республика Молдова, не имеют иного решения, кроме как построить собственную новую идентичность на ценностях, отличных от тех, что были у бывшего режима. Отделение от идеологического наследства бывшего режима - единственный путь к становлению собственных ценностей. На конституционном уровне, именно эта преамбула - тот элемент, который связывает общество с определенными ценностями. В результате, внесение в Преамбулу Конституции европейской интеграции стало бы важным шагом к защите фундаментальных ценностей нашего общества",- отмечает Тэнасе.

     

       

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