Сильвия Раду объявила о запуске второго этапа программы «Врач для тебя»

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Раду объявила о запуске второго этапа программы «Врач для тебя». Он предусматривает доставку скрининговых аппаратов как в районы, так и в Кишинев.

«Первая акция в столице началась на предприятии Franzeluta. Знаю, что женщины очень много работают, и у них нет времени пойти на контроль к врачу, поэтому мы привезем врачей к ним. Важно, чтобы периодически женщины проверялись, потому что если болезнь вовремя выявлена, она поддается лечению. Рак груди лечится, но важно как можно скорее его выявить, - написала Сильвия Раду на своей странице в Фэйсбуке.

Министр здравоохранения также отметила, что скрининговые аппараты будут доставлены на все большие предприятия. «Аппараты для скрининга будут доставлены на все большие предприятия, где работают женщины, чтобы у них была возможность провериться бесплатно», - написала Сильвия Раду.