Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Сильвия Раду объявила о запуске второго этапа программы «Врач для тебя»

    17.10.2018 14:35 TVC21 Новости - Общество

    Фото: TVC21

    Раду объявила о запуске второго этапа программы «Врач для тебя». Он предусматривает доставку скрининговых аппаратов как в районы, так и в Кишинев.

    «Первая акция в столице началась на предприятии Franzeluta. Знаю, что женщины очень много работают, и у них нет времени пойти на контроль к врачу, поэтому мы привезем врачей к ним. Важно, чтобы периодически женщины проверялись, потому что если болезнь вовремя выявлена, она поддается лечению. Рак груди лечится, но важно как можно скорее его выявить, - написала Сильвия Раду на своей странице в Фэйсбуке.

    Министр здравоохранения также отметила, что скрининговые аппараты будут доставлены на все большие предприятия. «Аппараты для скрининга будут доставлены на все большие предприятия, где работают женщины, чтобы у них была возможность провериться бесплатно», - написала Сильвия Раду.

    Обновлено ( 17.10.2018 17:51 )  

       

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