Полиция проведет ряд действий, направленных на обеспечение безопасности граждан

26 августа полиция проведет ряд решительных действий, направленных на обеспечение безопасности граждан и имущества во время протеста.

В то же время сотрудники правоохранительных органов говорят, что уже выявили нескольких лиц, которые подстрекают к насилию и погромам в социальных сетях. Эти люди получили повестки от сотрудниками уголовного розыска.

«Было возбуждено уголовное дело по факту подготовки беспорядков. Некоторые лица получили повестки от сотрудников уголовного розыска. Установлены личности людей, которые подстрекают к погромам, насильственным действиям, к оказанию вооруженного сопротивления правоохранительным органам», - заявил на брифинге начальник Упраления уголовного розыска ГИП Григоре Мога.

В то же время Григоре Мога отрицает, что в социальных сетях широко распространена информация, согласно которой на протесте будут находится полицейские в гражданском. «В социальных сетях появилась информация о том, что во время протеста среди полицейских будут и люди в гражданском. Это ложь.

Будут задействованы только сотрудники МВД, а действия полиции направлены исключительно на защиту протестующих», - сказал Мога.Также завтра будут приняты меры для защиты здания Правительства. «У Правительства будут установлены защитные ограждения для обеспечения безопасности здания. Мы просим организаторов проявлять бдительность и не поддаваться на действия провокаторов. Полиция не потерпит насильственных действий, не потерпит неподчинения представителям структур по обеспечению общественного порядка», - сказал Думитру Скурту, командир патрульной бригады НИП. В то же время, полиция информирует, что в связи с протестом дорожное движение в центре города будет перекрыто. «Дорожное движение будет перекрыто на улицах 31 августа, Колумна, проспект Штефан чел Маре, от улицы Мария Чеботарь до Исмаил», - сообщил глава Службы InfoTrafic НИП Павел Апостол. «Были установлены парковочные места: вблизи комплекса «Вечность», сквера Академии, улиц Михай Витязул, Колумна и зоны Цирка», - добавил Павел Апостол. На этом же брифинге представитель Службы Dialog ГИП Марианна Сувак рассказала о местонахождении палаток, где врачи Министерства внутренних дел будут оказывать помощь нуждающимся. «На Площади Великого Национального Собрания будут размещены две палатки, где будут находится врачи Министерства внутренних дел, оснащенные всеми необходимыми средствами для оказания первой помощи. Гражданам также будут давать воду», - сказала Марианна Сувак.