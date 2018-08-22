Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Молдавским полицейским компенсируют расходы на аренду жилья

    22.08.2018 13:10 TVC21 Новости - Общество

    Фото: TVC21

    Георгий Кавкалюк призвал всех полицейских, которые снимают жилье, заполнить и представить необходимые документы.

    Полицейские будут получать компенсацию за аренду жилья. На первых двух заседаниях Комиссии по выплате пособия были рассмотрены несколько заявлений, и принято решение компенсировать расходы на аренду жилья тем сотрудникам полиции, которые представили все документы.

    Первыми бенефициарами стали несколько сотрудников различных подразделений полиции, а именно:

    - сотрудники Национального инспектората по патрулированию

    - сотрудники юридического отдела и бригады специального назначения «Фулджер»

    - сотрудники Национального инспектората расследований, Инспектората полиции сектора Ботаника и Криулень

    - сотрудники Генерального управления уголовного преследования, Инспектората полиции сектора Чокана, Унгень и Кэушень

    - Сотрудники местных отделений Департамента полиции Кишинэу и Инспектората полиции Стрэшень

    - судебные эксперты из технико-криминалистического центра и судебной экспертизы

    «Я призываю всех полицейских, которые снимают жилье, заполнить и представить необходимые документы в профильную Комиссию, чтобы воспользоваться этим правом, предоставленным Правительством Республики Молдова. Я обещаю, что вместе с моими коллегами, членами Комиссии, мы сделаем так, чтобы заявления были рассмотрены в кратчайшие сроки, после чего мы примем необходимые решения», - отметил глава Комиссии Георге Кавкалюк.

    Сотрудники полиции, интересующиеся этим вопросом, могут получить дополнительную информацию по телефону 022 868 -151.

     

       

       

       

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