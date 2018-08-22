Молдавским полицейским компенсируют расходы на аренду жилья

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Георгий Кавкалюк призвал всех полицейских, которые снимают жилье, заполнить и представить необходимые документы.
Полицейские будут получать компенсацию за аренду жилья. На первых двух заседаниях Комиссии по выплате пособия были рассмотрены несколько заявлений, и принято решение компенсировать расходы на аренду жилья тем сотрудникам полиции, которые представили все документы.
Первыми бенефициарами стали несколько сотрудников различных подразделений полиции, а именно:
- сотрудники Национального инспектората по патрулированию
- сотрудники юридического отдела и бригады специального назначения «Фулджер»
- сотрудники Национального инспектората расследований, Инспектората полиции сектора Ботаника и Криулень
- сотрудники Генерального управления уголовного преследования, Инспектората полиции сектора Чокана, Унгень и Кэушень
- Сотрудники местных отделений Департамента полиции Кишинэу и Инспектората полиции Стрэшень
- судебные эксперты из технико-криминалистического центра и судебной экспертизы
«Я призываю всех полицейских, которые снимают жилье, заполнить и представить необходимые документы в профильную Комиссию, чтобы воспользоваться этим правом, предоставленным Правительством Республики Молдова. Я обещаю, что вместе с моими коллегами, членами Комиссии, мы сделаем так, чтобы заявления были рассмотрены в кратчайшие сроки, после чего мы примем необходимые решения», - отметил глава Комиссии Георге Кавкалюк.
Сотрудники полиции, интересующиеся этим вопросом, могут получить дополнительную информацию по телефону 022 868 -151.