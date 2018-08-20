Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Почетный караул представит Молдову на Параде в Киеве

    20.08.2018 12:17 TVC21 Новости - Общество

    30 офицеров, прапорщиков и солдат из Почетного караула Национальной армии примут участие в Параде в Киеве по случаю Дня независимости Украины, который пройдет 24 августа. 

    Молдавский контингент пройдет по ул. Крещатик в Киеве, наряду с военнослужащими из 15 стран, передает.

    Согласно пресс-релизу Министерства обороны, группу военнослужащих Национальной армии возглавит майор Василе Ожога, а государственный флаг на параде в Киеве будет нести прапорщик Валериу Бэц.

    Республика Молдова принимает участие в военном параде в Украине второй год подряд.

     

       

       

       

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