Почетный караул представит Молдову на Параде в Киеве

30 офицеров, прапорщиков и солдат из Почетного караула Национальной армии примут участие в Параде в Киеве по случаю Дня независимости Украины, который пройдет 24 августа.

Молдавский контингент пройдет по ул. Крещатик в Киеве, наряду с военнослужащими из 15 стран, передает.

Согласно пресс-релизу Министерства обороны, группу военнослужащих Национальной армии возглавит майор Василе Ожога, а государственный флаг на параде в Киеве будет нести прапорщик Валериу Бэц.

Республика Молдова принимает участие в военном параде в Украине второй год подряд.