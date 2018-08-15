Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • В течение двух месяцев полиция будет внимательнее следить за мотоциклистами

    15.08.2018 14:15 TVC21 Новости - Общество

    В период с 15 августа по 15 октября текущего года Национальный инспекторат патрулирования (НИП) будет проводить на территории страны операцию „Motociclistul”.

    Операция направлена на повышение уровня дисциплины на дорогах среди водителей мотоциклов.

    В течение этих двух месяцев инспекторы НИП предпримут действия по предупреждению и пресечению нарушений правил дорожного движения, совершенных мотоциклистами и поставит акцент на документирование серьезных правонарушений со стороны данных водителей, таких как вождение в состоянии алкогольного опьянения, превышение скорости и т.д.

     

       

       

       

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