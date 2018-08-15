У бюджетников может появиться 9-дневный мини-отпуск

В конце августа у бюджетников будет девятидневный мини-отпуск. С такой просьбой к премьеру обратилась конфедерация профсоюзов.

Итак, выходными могут стать не только День независимости 27 августа и День румынского языка - 31 августа, а еще 28, 29 и 30. Отработать их придется по субботам в течение всего года. По информации профсоюзов, в этот период много работников просят неоплачиваемые отпуска, чтобы провести время с семьями, тем более, что это канун учебного года. Так же производительность труда значительно снижается в дни, между этими праздниками, а 30 августа график работы сокращённый.