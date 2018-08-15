Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • У бюджетников может появиться 9-дневный мини-отпуск

    15.08.2018 11:07 TVC21 Новости - Общество

    В конце августа у бюджетников будет девятидневный мини-отпуск. С такой просьбой к премьеру обратилась конфедерация профсоюзов.

    Итак, выходными могут стать не только День независимости 27 августа и День румынского языка - 31 августа, а еще 28, 29 и 30. Отработать их придется по субботам в течение всего года. По информации профсоюзов, в этот период много работников просят неоплачиваемые отпуска, чтобы провести время с семьями, тем более, что это канун учебного года. Так же производительность труда значительно снижается в  дни, между этими праздниками, а 30 августа график работы сокращённый. 

     

       

       

       

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