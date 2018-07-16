Нэстасе требует пересмотра решения по выборам

Лидер ППДП Андрей Нэстасе подал запрос в Высшую судебную палату (ВСП) о пересмотре решения об отмене результатов выборов мэра. В сообщении партии «Платформа Достоинство и правда» говорится, что причиной подачи заявления стали новые обстоятельства.

В пресс-релизе партии говорится, что во время рассмотрения вопроса о результатах выбора были допущены многочисленные нарушения гражданской процедуры.

Запрос Андрея Нэстасе рассмотрят Ион Друцэ, Луиза Гафтон и Виктор Бурдух — те же судьи, которые поддержали решение Апелляционной палаты об отмене результатов выборов мэра столицы.

«Среди нарушений было обнаружено, что в рассмотрении нашего запроса об отводе судейской коллегии в лице Друцэ, Гафтон и Бурдух принимал участие судья, который не имеет права занимать этот пост, так как преодолел порог в 65 лет. Несмотря на это судья Юлиана Опря до сих пор работает и рассматривала как наше заявление , так и другие дела. Это становится причиной для пересмотра заключения, которым был отклонен наш запрос об отводе трех скомпрометированных судей. Более того, это ведет к признанию недействительным и заключения Верховного суда, согласно которому наша просьба была признана недопустимой», — говорится в сообщении ППДП.

Представители партии добавили, что выступают за повторное судебное разбирательство и вынесение решения, основанного на законе, что утверждение новых местных выборов мэра Кишинева.