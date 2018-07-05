Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Европарламент потребовал у Еврокомиссии приостановить бюджетную поддержку Молдове

    05.07.2018 16:03 TVC21 Новости - Общество

    Европарламент 5 июля утвердил резолюцию о политическом кризисе, вызванном отменой результатов выборов в Молдове.

    Из документа следует, что Европарламент требует, чтобы Еврокомиссия приостановила выделение бюджетной помощи Молдове, как это было в июле 2015 года.

    «Европарламент требует, чтобы Комиссия приостановила выделение бюджетной помощи Молдове, используя прецедент июля 2015 года, когда финансирование было приостановлено после банковского кризиса», — говорится в резолюции.

    Евродепутаты считают, что механизм приостановления помощи необходимо применить как  реакцию на непризнание результатов выборов мэра Кишинева. «Этот механизм должен включать в себя перечень условий, которые молдавские власти обязаны выполнить», — уточняется в документе.  Среди этих условий: признание результатов выборов мэра Кишинева, эффективное, тщательное расследование кражи миллиарда, возврат активов и привлечение к ответственности всех виновных

     

       

       

       

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