Европарламент потребовал у Еврокомиссии приостановить бюджетную поддержку Молдове

Европарламент 5 июля утвердил резолюцию о политическом кризисе, вызванном отменой результатов выборов в Молдове.

Из документа следует, что Европарламент требует, чтобы Еврокомиссия приостановила выделение бюджетной помощи Молдове, как это было в июле 2015 года.

«Европарламент требует, чтобы Комиссия приостановила выделение бюджетной помощи Молдове, используя прецедент июля 2015 года, когда финансирование было приостановлено после банковского кризиса», — говорится в резолюции.

Евродепутаты считают, что механизм приостановления помощи необходимо применить как реакцию на непризнание результатов выборов мэра Кишинева. «Этот механизм должен включать в себя перечень условий, которые молдавские власти обязаны выполнить», — уточняется в документе. Среди этих условий: признание результатов выборов мэра Кишинева, эффективное, тщательное расследование кражи миллиарда, возврат активов и привлечение к ответственности всех виновных