Андрей Нэстасе будет судиться с Молдовой в ЕСПЧ

Председатель партии «Платформа Достоинство и правда» (Платформа DA/ППДП) Андрей Нэстасе заявил в ходе пресс-конференции, что намерен обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с нарушениями при принятии решения об отмене результатов выборов в столице.

«Я пожалуюсь на Республику Молдова, к сожалению, на неё. Нет возможности пожаловаться в ЕСПЧ на преступника Плахотнюка или Друцэ, или Поалелунжь, которые тайно контролируют этот криминальный процесс по отказу признавать результаты выборов. Я обращусь в ЕСПЧ в связи с нарушением наших прав. Я сделаю это как можно скорее и качественнее, чтобы получить вердикт о подходе к этим выборам в Кишиневе», — заявил политик.