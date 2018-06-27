Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Могерини и Хан о решение ВСП: ЕС ожидает от Молдовы гарантий независимости системы правосудия
    Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и еврокомиссар по вопросам ...
    11
    Либералы потребовали отставки Додона, Филипа и Канду
    Члены Либеральной партии потребовали отставки президента Республики Молдова Игоря Додона, премьер-министра страны ...
    49
    Андрей Нэстасе будет судиться с Молдовой в ЕСПЧ
    Председатель партии «Платформа Достоинство и правда» (Платформа DA/ППДП) Андрей Нэстасе заявил в ходе пресс-конференции, ...
    35
    Влад Батрынча призвал ПАСЕ к отказу от геополитики и двойных стандартов
    Депутат Парламента РМ от фракции Партии социалистов РМ Влад Батрынча выступил на заседании Парламентской Ассамблеи ...
    23
    Павел Филип: В обеспечении безопасности в регионе нам нужно сильное руководство США
    Премьер-министр Павел Филип в ходе визита в Вашингтон принял участие в работе «круглого стола», организованного ...
    51
    Юрие Лянкэ: Я до последнего момента надеялся, что ВСП защитит голос народа
    Вице-премьер по европейской интеграции и лидер ЕНП Юрие Лянкэ прокомментировал вердикт Высшей судебной палаты об аннулировании ...
    67
    Влад Плахотнюк: Избирательное законодательство нужно пересмотреть
    Фото: TVC21 Непризнание итогов местных выборов в Кишиневе становится чрезвычайно опасным прецедентом для всех партий, ...
    185
    Дорин Киртоакэ утверждает, что на него
    "Охота продолжается", - с таким посланием выступил экс-примар столицы Дорин Киртоакэ, который утверждает, что его ...
    88
    Посла Молдовы вызвали в МИД России
    Фото: TVC21 Посол Республики Молдова в РФ Андрей Негуца вызван в МИД РФ. Там он встретился с Григорием Карасиным, который ...
    168
    Владимир Воронин: только вместе с Россией можно объединить страну
    Владимир Воронин: Официальные власти не должны носиться с резолюцией, как с писаной торбой, а работать в направлении ...
    256

    • Андрей Нэстасе будет судиться с Молдовой в ЕСПЧ

    27.06.2018 17:32 TVC21 Новости - Общество

    Председатель партии «Платформа Достоинство и правда» (Платформа DA/ППДП) Андрей Нэстасе заявил в ходе пресс-конференции, что намерен обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с нарушениями при принятии решения об отмене результатов выборов в столице.

    «Я пожалуюсь на Республику Молдова, к сожалению, на неё. Нет возможности пожаловаться в ЕСПЧ на преступника Плахотнюка или Друцэ, или Поалелунжь, которые тайно контролируют этот криминальный процесс по отказу признавать результаты выборов. Я обращусь в ЕСПЧ в связи с нарушением наших прав. Я сделаю это как можно скорее и качественнее, чтобы получить вердикт о подходе к этим выборам в Кишиневе», — заявил политик.

     

       

       

       

       

      cliven

      mednews

      damicom

      silca