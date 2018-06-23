Владимир Воронин после решения АП: Люди должны выйти на протесты

«Республика Молдова является захваченным государством, и люди должны протестовать, потому что это является демократическим процессом», – заявил лидер ПКРМ Владимир Воронин, комментируя решение Апелляционной палаты о сохранении в силе решения суда первой инстанции, признавшего недействительными местные выборы в Кишиневе.

«Правосудие избирательно, ЦИК избирателен. Республика Молдова является захваченным государством. Парламент захвачен. Здесь может быть прямая связь, но больше зависит от человека, достоинства судьи, клятвы. Я говорил: так и надо. Протесты – это демократический процесс. Нам не нужно молчать. Люди должны приходить на выборы более активно и не верить различным декларациям», – отметил Воронин.