Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Владимир Воронин после решения АП: Люди должны выйти на протесты

    23.06.2018 14:41 TVC21 Новости - Общество

    «Республика Молдова является захваченным государством, и люди должны протестовать, потому что это является  демократическим процессом», – заявил лидер ПКРМ Владимир Воронин, комментируя решение Апелляционной палаты о сохранении в силе решения суда первой инстанции, признавшего недействительными местные выборы в Кишиневе.

    «Правосудие избирательно, ЦИК избирателен. Республика Молдова является захваченным государством. Парламент захвачен.  Здесь может быть прямая связь, но больше зависит от человека, достоинства судьи, клятвы. Я говорил: так и надо. Протесты – это демократический процесс. Нам не нужно молчать. Люди должны приходить на выборы более активно и не верить различным декларациям», – отметил Воронин.

     

       

       

       

       

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