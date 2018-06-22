Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Апелляционная палата сохранила решение первой инстанции: Выборы мэра Кишинева недействительны

    22.06.2018 09:10 TVC21 Новости - Общество

    Апелляционная палата сохранила решение первой инстанции о признании выборов мэра Кишинева недействительными.

    После вынесения решения, избранный мэр столицы Андрей Нэстасе назвал его незаконным. «Судьи не проанализировали наши доказательства. Это удар по нашему государству и народу. Мы обжалуем это решение судей», — заявил Андрей Нэстасе.

    Решение Апелляционной палаты может быть обжаловано в Высшей судебной палате.

    Также, на сегодняшнем заседании Нэстасе потребовал отвода состава суда, но его запрос был отклонен.

    Во время заседания суда сторонники Андрея Нэстасе протестовали у здания столичной Апелляционной палаты и у здания мэрии. Протестующие требовали признания мандата столичного мэра.

     

       

       

       

       

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