Апелляционная палата сохранила решение первой инстанции: Выборы мэра Кишинева недействительны

Апелляционная палата сохранила решение первой инстанции о признании выборов мэра Кишинева недействительными.

После вынесения решения, избранный мэр столицы Андрей Нэстасе назвал его незаконным. «Судьи не проанализировали наши доказательства. Это удар по нашему государству и народу. Мы обжалуем это решение судей», — заявил Андрей Нэстасе.

Решение Апелляционной палаты может быть обжаловано в Высшей судебной палате.

Также, на сегодняшнем заседании Нэстасе потребовал отвода состава суда, но его запрос был отклонен.

Во время заседания суда сторонники Андрея Нэстасе протестовали у здания столичной Апелляционной палаты и у здания мэрии. Протестующие требовали признания мандата столичного мэра.