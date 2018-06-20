Ион Чебан: ДПМ использовала эту ситуацию для поддержания своего статус-кво

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Социалисты никоим образом не просили суд отменить результаты выборов от 3 июня. Заявление принадлежит советнику от ПСРМ Иону Чебану, который считает неверным вчерашнее решение суда о признании выборов недействительными. Об этом он заявил на сегодняшней пресс-конференции

«Решение неверно и имеет глубокий политический характер и подтекст. Мои коллеги из юридического управления не требовали исключения из кампании кого-либо, аннулирования мандата или отмены выборов. Мы только просили констатировать нарушение Кодекса о выборах – тот факт, что Нэстасе проводил агитацию в день выборов и привлек к своей кампании иностранных политиков», – сказал Чебан.

Даже если он считает, что избирательное законодательство было нарушено, Чебан утверждает, что это не было основанием для признания результатов выборов недействительными. Социалист отметил, что его партия попросит Апелляционную палату аннулировать решение суда первой инстанции.

«Мы хотим видеть мотивированную часть, а затем мы представим в Апелляционную палату все необходимые документы, чтобы отменить это решение. Все это – грязная игра, и я не понимаю, почему это решение коснулось и меня, как конкурента на выборах, хотя у меня нет никаких нарушений», – добавил Чебан.

По словам политика, в результате отмены результатов выборов, больше всего потеряют социалисты, потому что в примэрии будут править демократы. «Одним из основных бенефициаров этой ситуации является Андрей Нэстасе. Теперь он выставляет себя жертвой, хотя, думаю, в примэрии он бы ничего особого не добился. Больше всего потеряет ПСРМ, потому что нам не нужны обвинения. В то же время ДПМ, естественно, использовала эту ситуацию для поддержания своего статус-кво, ресурсов в примэрии. В этой ситуации я чувствую себя хуже всего», – подчеркнул Чебан.