Джеймс Петтит: Мы надеемся, что новое посольство будет одним из самых

Размер нового офиса посольства США в Молдове ещё не определен, однако здание должно быть удобным для наших сотрудников. Так объяснил американский посол Джеймс Петтит строительство нового офиса дипмиссии на территории бывшего республиканского стадиона.

«Посольство США было открыто в Молдове 26 лет назад. Мы занимали одно и то же здание до тех пор, пока оно не перестало удовлетворять нуждам нашего посольства и сотрудников. Процесс поиска нового места длится более 10 лет», — заявил Джеймс Петтит в интервью изданию Agora.

Посол отметил, что было проанализировано множество мест в Кишиневе. «Наш процесс, единственный для всех посольств за границей, требует детального инженерного, геологического анализа, а также включает в себя оценку безопасности. В каждом случае мы участвуем в прозрачных переговорах, основанных на независимой оценке избранного участка. Сейчас мы ведем переговоры по избранному участку», — сказал он.

Отвечая на вопрос о смене этого офиса, расположенного возле парка, на другой, который ближе к тюрьме, Петтит заявил, что «в поиске недвижимости есть и позитивные, и негативные стороны». «Ведется работа с местными архитекторами и инженерами для определения, что можно построить в пределах участка и как можно отразить дух и историю места. Посольство будет "eco-friendly". Мы надеемся, что новое посольство будет одним из самых "зеленых" зданий в Кишиневе», — сказал посол.