Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Джеймс Петтит: Мы надеемся, что новое посольство будет одним из самых
    Размер нового офиса посольства США в Молдове ещё не определен, однако здание должно быть удобным для наших сотрудников. ...
    33
    Дорин Киртоакэ: Следует создать ассоциацию с проевропейскими партиями, в том числе и PAS
    Экс-примар Кишинева Дорин Киртоакэ накануне, в эфире программы "Important" прокомментировал прошедшие и будущие выборы. ...
    24
    Майя Санду требует у Шора 200 000 леев за моральный ущерб
    Лидер PAS Майя Санду заявила, что будет судиться с Иланом Шором за ложные обвинения, о чем уже уведомила Партию Шор. ...
    81
    Суд отложил решение о признании результатов выборов действительными
    Суд Кишинева отложил вынесение решения о признании действительными выборов, состоявшихся 3 июня. Таким образом, Андрей ...
    129
    Богдан Зумбряну: Похищенные из проблемных банков деньги хорошо спрятали
    Директор Национального центра по борьбе с коррупцией Богдан Зумбряну надеется, что в течение трёх лет максимум НЦБК ...
    274
    Андриан Канду: У Социалистов не будет большинства в парламенте
    Фото: TVC21 На вопрос журналиста украинского сайта censor.net.ua, если Додон сформирует большинство в новом парламенте, ждет ...
    82
    Владимир Воронин: Игорю Додону подошло бы почетное звание Народного артиста
    Фото:TVC21 Додону подошло бы почетное звание Народного артиста или «Артиста-путешественника» — выбор зависит ...
    149
    Юрий Лянкэ: Слухи о том, что я причастен к краже миллиарда - слова на ветер
    Фото: TVC21 После публикациии Антикорупционной прокуратурой документа, в котором излагается стратегия восстановления ...
    178
    Ион Чебан: У нас есть решение, чтобы покончить с незаконной застройкой
    Лидер фракции социалистов в Кишинёвском Муниципальном совете Ион Чебан представил в ходе пресс-конференции ряд предложения ...
    169
    Андриан Канду уверен, что деньги из ЕС поступят в страну, потому что РМ выполнила все условия
    Председатель парламента Андриан Канду уверен, что деньги, обещанные Европейским союзом, поступят в страну в ближайшее ...
    252

    • Джеймс Петтит: Мы надеемся, что новое посольство будет одним из самых "зеленых" зданий в Кишиневе

    16.06.2018 11:17 TVC21 Новости - Общество

    Размер нового офиса посольства США в Молдове ещё не определен, однако здание должно быть удобным для наших сотрудников. Так объяснил американский посол Джеймс Петтит строительство нового офиса дипмиссии на территории бывшего республиканского стадиона.

    «Посольство США было открыто в Молдове 26 лет назад. Мы занимали одно и то же здание до тех пор, пока оно не перестало удовлетворять нуждам нашего посольства и сотрудников. Процесс поиска нового места длится более 10 лет», — заявил Джеймс Петтит в интервью изданию Agora.

    Посол отметил, что было проанализировано множество мест в Кишиневе. «Наш процесс, единственный для всех посольств за границей, требует детального инженерного, геологического анализа, а также включает в себя оценку безопасности. В каждом случае мы участвуем в прозрачных переговорах, основанных на независимой оценке избранного участка. Сейчас мы ведем переговоры по избранному участку», — сказал он.

    Отвечая на вопрос о смене этого офиса, расположенного возле парка, на другой, который ближе к тюрьме, Петтит заявил, что «в поиске недвижимости есть и позитивные, и негативные стороны». «Ведется работа с местными архитекторами и инженерами для определения, что можно построить в пределах участка и как можно отразить дух и историю места. Посольство будет "eco-friendly". Мы надеемся, что новое посольство будет одним из самых "зеленых" зданий в Кишиневе», — сказал посол.

    Обновлено ( 16.06.2018 11:37 )  

       

       

       

       

       

      cliven

      mednews

      damicom

      silca