Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Богдан Зумбряну: Похищенные из проблемных банков деньги хорошо спрятали

    14.06.2018 15:38 TVC21 Новости - Общество

    Директор Национального центра по борьбе с коррупцией Богдан Зумбряну надеется, что в течение трёх лет максимум НЦБК получит осязаемые результаты, и работу учреждения можно будет оценить уже не в миллионах, а в миллиардах леев, возвращённых после банковского мошенничества.

    Заявление было сделано в эфире передачи „Tema zilei” на телеканале Canal 2. Богдан Зумбряну сообщил, что в первоочередном порядке НЦБК расследовал действия тех лиц, принимавших решения в трёх банках – Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, которые выдали кредиты в нарушение правил кредитования, а также действия экономических операторов, воспользовавшихся этими кредитами. По его словам, впоследствии именно этими действиями были продиктованы изменения, произведённые в управлении банками. „Деньги хорошо спрятаны, предпринимались попытки замести следы этих денег. Мы установили свыше десяти иностранных юрисдикций, где мы примем меры в соответствии с нашими процедурами. По сравнению с общей суммой, осталась сумма, о которой на данный момент не известно, где она находится, и кто является её конечными бенефициарами, но мы надеемся выйти на след и этих денег”, - рассказал директор НЦБК.

    Если затраты на возврат средств окажутся выше самой той суммы, которую можно вернуть в страну, то будет поставлен вопрос о том, стоит ли идти на такие расходы. „Прежде чем начинать эту борьбу за возврат средств в страну, мы составим смету расходов, подсчитаем бюджет, чтобы посмотреть, во сколько нам это обойдётся”, - сообщил Богдан Зумбряну.

    Как заявила заместитель главного прокурора Антикоррупционной прокуратуры Адриана Бецишор, начаты совместные расследования прокуратуры и НЦБК в отношении периода 2007–2014 годов. По её словам, хищения финансовых средств из банковской системы осуществлялись двумя способами: путём кредитования компаний, аффилированных руководству банков, и посредством определённого рода инвестиций. Кульминация случилась в 2014 году, когда из оборота трёх банков – BEM, Banca Socială и Unibank – был выведен огромный объём финансовых средств.

    Сумма причинённого государству ущерба составляет 13,3 миллиарда леев, из которых 2,6 миллиарда являются финансовыми средствами, подлежащими возмещению за счёт активов, находящихся во владении трёх этих банков. По словам Адрианы Бецишор, прокуратуре остаётся возвратить 10,7 миллиарда, причём большая часть этой суммы покрывается за счёт арестов, наложенных в рамках расследуемых уголовных дел. Прокурор также говорит, что предстоит установить бенефициаров ещё одного миллиарда леев.

    По её словам, до настоящего времени окончательные обвинительные приговоры по этому делу получили Ион Русу, представитель компании „Caravita&Co”, бывший премьер-министр Влад Филат и бизнесмен Вячеслав Платон. Приговоры в судах первой инстанции были вынесены примару Орхея Илану Шору и экс-депутату от ЛДПМ Кириллу Лучинскому. „На рассмотрении в судах в настоящее время находятся уголовные дела против группы Гачкевича, в состав которой в тот период, когда банком управлял Гачкевич, входил Совет управляющих Banca de Economii, а также против некоторых экономических операторов, получивших в Banca de Economii и у руководства Uniank кредиты на сумму 485 миллионов леев”, - заявила прокурор.

    Большая часть финансовых средств была использована в личных интересах, таких как туристические услуги, путешествия, инвестиции за рубежом. По словам Адрианы Бецишор, она отследит похищенные деньги в каждой из стран, через банковскую систему которых прошли эти финансовые средства.

     

       

       

       

       

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