Джеймс Петтит: Строительство нового посольства даст позитивный результат для Кишинева

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Посол США в Молдове Джеймс Петтит сообщил о скором начале строительства комплекса зданий дипмиссии на месте Республиканского стадиона в Кишиневе, так как американская сторона находится на заключительном этапе переговоров с правительством Молдовы по выделению земельного участка под посольство.

«На протяжении многих лет, почти десять лет, мы искали место для строительства нового посольства. Мы находимся здесь, в Молдове, в Кишиневе, в течение более 25 лет. Мы пришли к тому, что нужно подумать о хороших отношениях с Молдовой и построить новое посольство», - заявил Петтит.

«В Центре Кишинева так много неухоженных и заброшенных участков, которые представляют угрозу для жителей столицы, что мы не ожидали такой реакции на желание построить новое посольство. Я могу заверить всех, что это будет прозрачный и открытый процесс в соответствии со всеми законами и правилами. Я Вас уверяю, что результат строительства будет позитивным и улучшит и внешнее восприятие города», - подчеркнул посол

Министерство экономики и инфраструктуры решило передать посольству США участок земли где раньше был расположен Республиканский стадион. Намерение купить лакомый участок на улице Тигина, 12 в Кишиневе американцы высказали в декабре 2017 года. Сейчас участок площадью 5,1814 гектаров находится в публичной собственности государства.