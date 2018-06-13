Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Джеймс Петтит: Строительство нового посольства даст позитивный результат для Кишинева

    13.06.2018 10:09 TVC21 Новости - Общество

    Фото: TVC21

    Посол США в Молдове Джеймс Петтит сообщил о скором начале строительства комплекса зданий дипмиссии на месте Республиканского стадиона в Кишиневе, так как американская сторона находится на заключительном этапе переговоров с правительством Молдовы по выделению земельного участка под посольство.

    «На протяжении многих лет, почти десять лет, мы искали место для строительства нового посольства. Мы находимся здесь, в Молдове, в Кишиневе, в течение более 25 лет. Мы пришли к тому, что нужно подумать о хороших отношениях с Молдовой и построить новое посольство», - заявил Петтит.

    «В Центре Кишинева так много неухоженных и заброшенных участков, которые представляют угрозу для жителей столицы, что мы не ожидали такой реакции на желание построить новое посольство. Я могу заверить всех, что это будет прозрачный и открытый процесс в соответствии со всеми законами и правилами. Я Вас уверяю, что результат строительства будет позитивным и улучшит и внешнее восприятие города», - подчеркнул посол

    Министерство экономики и инфраструктуры решило передать посольству США участок земли где раньше был расположен Республиканский стадион. Намерение купить лакомый участок на улице Тигина, 12 в Кишиневе американцы высказали в декабре 2017 года. Сейчас участок площадью 5,1814 гектаров находится в публичной собственности государства.

     

     

       

       

       

       

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