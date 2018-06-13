СИБ предстоят серьезная реформа и реорганизация

Службу информации и безопасности ожидают реформы и реорганизация. Заявление было сделано спикером парламента Андрианом Канду в ходе программы Important.

На вопрос о том, почему Василе Ботнарь был отозван от руководства Moldova-Gazи затем делегирован в СИБ, Андриан Канду подчеркнул, что структурам национальной безопасности необходим хороший администратор.

"Господин Ботнарь - очень способный человек, как с точки зрения менеджмента, так и с точки зрения понимания некоторых процессов. В СИБ мы намерены провести хорошую институциональную реформу и реорганизацию, потому что многое связано с национальной безопасностью. Мы считаем, что он подходящий человек, в нужном месте и в нужное время", - подчеркнул Андриан Канду.