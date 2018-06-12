Майя Санду: Мы требуем отмены Закона о приобретении гражданства посредством инвестиций

Партия «Действие и солидарность» требует отменить Закон о приобретении гражданства посредством инвестиций и просит президента вернуть парламенту закон, посредством которого учреждены изменения в вышеназванный закон.

В то же время лидер ПДС Майя Санду призвала гражданское общество и политические партии оказать давление на нынешнюю власть с тем, чтобы остановить внедрение этого закона. По ее словам, этот закон позволяет иностранцам с сомнительным прошлым легализовать деньги, полученные, в том числе, в результате преступных действий.

Майя Санду отметила, что хотя ПДС и подала необходимые ходатайства в правительство и прокуратуру, чтобы остановить внедрение соответствующего закона, этого не произошло, а правительство принимает нормативные акты для внедрения этого закона.

Ранее парламент одобрил Закон о гражданстве, позволяющий иностранцам получить гражданство Республики Молдова в обмен на инвестиции. Так, иностранцы могут получить молдавское гражданство, если они внесут в Фонд публичных инвестиций не менее 100 тыс. евро или инвестируют 250 тыс. евро в одну из областей стратегического развития.