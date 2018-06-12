Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Майя Санду: Мы требуем отмены Закона о приобретении гражданства посредством инвестиций

    12.06.2018 16:33 TVC21 Новости - Общество

    Партия «Действие и солидарность» требует отменить Закон  о приобретении гражданства посредством инвестиций и просит президента вернуть парламенту закон, посредством которого учреждены изменения в вышеназванный закон. 

    В то же время лидер ПДС Майя Санду призвала гражданское общество и политические партии оказать давление на нынешнюю власть с тем, чтобы остановить внедрение этого закона.  По ее словам, этот закон позволяет иностранцам с сомнительным прошлым легализовать деньги, полученные, в том числе, в результате преступных действий. 

    Майя Санду отметила, что хотя ПДС и подала необходимые ходатайства в правительство и прокуратуру, чтобы остановить внедрение соответствующего закона, этого не произошло, а правительство принимает нормативные акты для внедрения этого закона. 

    Ранее парламент одобрил Закон о гражданстве, позволяющий иностранцам получить гражданство Республики Молдова в обмен на инвестиции. Так, иностранцы могут получить молдавское гражданство, если они внесут в Фонд публичных инвестиций не менее 100 тыс. евро или инвестируют 250 тыс. евро в одну из областей стратегического развития.

     

       

       

       

       

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