В Кишиневе прошел марафон под девизом: “Impreună spunem NU traficului de ființe umane!”

Целью мероприятия является просвещение и информирование населения о трафике людей. Эта глобальная проблема затрагивает жизнь миллионов людей в любой стране мира.

Бороться с этим не просто, поэтому тысячи людей собрались в центре столицы, чтобы вместе пробежаться плечом к плечу и показать, что им не безразлична судьба своих сограждан, пишет sporter.md

Открытие мероприятия состоялось в 10:00. В программе спортивного городка множество развлечений и познавательных мероприятий для детей, а также участие камерного хора “Credo”, оркестра Департамента карабинеров и Роты Почетного Караула МВД.

В выставочной зоне участники и гости мероприятия могли получить информацию о работе таких организаций, как La Strada, Центр Права из Каушан, Женские Инициативы из Тирасполя, Stimul из Окницы и Sporter, организатора Международного Кишиневского Марафона.

А на выставочной площадке МВД каждый мог близко рассмотреть транспортные средства и оборудование, используемое подразделениями Министерства внутренних дел Республики Молдова, мото-вездеходы пограничной полиции, мобильное патрульное оборудование, криминалистическую технику, передвижной центр по профилактике и информированию в сфере безопасности дорожного движения, пожарные машины.

Для гостей мероприятия была организована Food Zone, где они могли подкрепиться и освежиться прохладительными напитками во время всей программы и после финиша.

Перед стартом была проведена общая разминка, после чего на главной сцене выступили организаторы и партнеры мероприятия - министр Министерства Внутренних Дел РМ - Александру Жиздан, посол Соединенных Штатов Америки в РМ - Джеймс Д. Петтит, директор CI "La Strada" - Анна Ревенко и президент Общественной Организации Sporter - Дмитрий Волошин.

Старт забега был объявлен в 12:00. Более 2000 участников пробежали 5 километров по центральному бульвару Штефана чел Маре в брендированных футболках с надписью “Împreună spunem NU traficului de ființe umane!”, которую каждый получил в подарок.

Завершилось мероприятие выступлениями духового оркестра на главной сцене. Мероприятие организовано SPORTER, PRofile Agency и Run Moldova.

Проект инициирован Министерством внутренних дел Республики Молдова и Посольством США в Кишинёве и поддержан Министерством образования, культуры и исследований Республики Молдова, миссией ОБСЕ в Молдове и Международной организацией по миграции (миссией в Молдове).