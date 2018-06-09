Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Прокуроры наложили секвестр на имущество Юрия Рошки

    09.06.2018 13:50 TVC21 Новости - Общество

    Фото: TVC21

    Антикоррупционная прокуратура завершила уголовное преследование по делу об извлечении выгоды из влияния в особо крупных размерах, фигурантом которого является Юрие Рошка и передала дело в суд, пишет Deschide.MD.

    По данным Прокуратуры по борьбе с коррупцией уголовное преследование было инициировано на основании заявления одного из участвующих администраторов компании.

    В соответствии с материалами дела, в декабре 2009 года, находясь в резиденции партии, которой он руководил, обвиняемый потребовал от администратора одной из коммерческих компаний предоставить ему иностранную валюту в размере 1 млн. евро. В обмен на эту сумму, обвиняемый утверждал, что повлияет на лица, принимающие решения в судебных органах, для вынесения благоприятного для предпринимателя решения в экономическом споре. За несколько дней после вымогательства, обвиняемый получил от предпринимателя 117 тыс. долларов США.

    Прокуроры наложили секвестр на денежные средства, конфискованные в ходе обысков в офисе обвиняемого на общую сумму в размере около 250 тыс. леев, а также на недвижимое имущество на сумму более 2,4 млн. леев.

    Если вина политика будет доказана, ему грозит штраф в размере до 300 тыс. леев или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

    Сам Юрие Рошка отрицает свою вину и считает, что дело против него сфабриковано и является политическим.

     

       

       

       

       

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