Прокуроры наложили секвестр на имущество Юрия Рошки

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Антикоррупционная прокуратура завершила уголовное преследование по делу об извлечении выгоды из влияния в особо крупных размерах, фигурантом которого является Юрие Рошка и передала дело в суд, пишет Deschide.MD.

По данным Прокуратуры по борьбе с коррупцией уголовное преследование было инициировано на основании заявления одного из участвующих администраторов компании.

В соответствии с материалами дела, в декабре 2009 года, находясь в резиденции партии, которой он руководил, обвиняемый потребовал от администратора одной из коммерческих компаний предоставить ему иностранную валюту в размере 1 млн. евро. В обмен на эту сумму, обвиняемый утверждал, что повлияет на лица, принимающие решения в судебных органах, для вынесения благоприятного для предпринимателя решения в экономическом споре. За несколько дней после вымогательства, обвиняемый получил от предпринимателя 117 тыс. долларов США.

Прокуроры наложили секвестр на денежные средства, конфискованные в ходе обысков в офисе обвиняемого на общую сумму в размере около 250 тыс. леев, а также на недвижимое имущество на сумму более 2,4 млн. леев.

Если вина политика будет доказана, ему грозит штраф в размере до 300 тыс. леев или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Сам Юрие Рошка отрицает свою вину и считает, что дело против него сфабриковано и является политическим.