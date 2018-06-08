Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Андрей Нэстасе: Я ожидал на выборах более хорошего результата

    08.06.2018 14:36 TVC21 Новости - Общество

    Избранный примаром муниципия Кишинёв Андрей Нэстасе признался, что он ожидал получить более хороший результат во втором туре новых местных выборов, но это не значит, что он недоволен. По его словам, если бы на выборы пришли 50% избирателей, то результат, вероятно, был бы другим. Заявления были сделаны на одном из частных телеканалов.

    „Я знаю, что для очень многих выборы являются лотереей, но не для меня. Потому что я знаю, что я приложил все усилия, дабы убедить людей в необходимости перемен, и эти перемены могут быть осуществлены только с новыми, порядочными, честными людьми”, - заявил Андрей Нэстасе. Избранный примар считает, что ключом к успеху являются труд, правда, достоинство, ответственность, принятие ответственности на себя и уважение к людям.

    По словам Андрея Нэстасе, те должности, которые не требуют проведения открытого конкурса, должны будут занять люди, которые пройдут своего рода проверку журналистами-расследователями с целью выяснить их добропорядочность. Отвечая на вопрос о сотрудничестве с Партией действия и солидарности и Либерально-демократической партией, которые поддержали его в ходе предвыборной кампании, примар сказал, что он позаботится о том, чтобы лучшие представители этих политформирований были привлечены в его команду и проделали бы хорошую работу.

    Новый примар рассказал, что муниципий Кишинёв получит в дар онлайн-приложение, с помощью которого люди смогут удалённо сообщать о существующих проблемах, без необходимости личного визита в примэрию.

     

       

       

       

       

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