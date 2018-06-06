Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Ион Чебан: Я докажу, что могу еще больше

    06.06.2018 12:14 TVC21 Новости - Общество

    Ион Чебан уходит с должности советника и пресс-секретаря президента Молдовы. Он объявил об этом сегодня в ходе брифинга. Ион Чебан уточнил, что продолжит работать над проектами по развитию муниципия Кишинев и помогать жителям столицы.

    «Каждый день, начиная с понедельника, с 8 утра, вы сможете найти меня в примэрии. Буду принимать граждан, работать над проектами, касающимися муниципалитета, и полностью посвящу себя деятельности, связанной с Кишиневом. Я считаю, что могу продолжить реализацию своей программы даже из оппозиции», - сказал он.

    Чебан отверг обвинения в том, что в результате победы Андрея Нэстасе социалисты в Муниципальном совете Кишинева будут блокировать деятельность местных властей. «Я гарантирую вам, что социалисты не будут блокировать абсолютно ничего. Мы поддержим все хорошие инициативы нового примара, плохие отклоним, но аргументированно», - отметил он. 

    Муниципальный советник от ПСРМ также объявил, что зарегистрирует сегодня в примэрии несколько проектов решений о выделении материальной помощи врачам, учителям и медицинским сестрам в Кишиневе. Ион Чебан уточнил, что в муниципальном бюджете есть денежные средства на покрытие этих расходов. «Я докажу, что могу еще больше», - заключил он.

     

       

       

       

       

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