Александр Жиздан назвал незаконным наказание водителей за наклейку

Александру Жиздан заявил, что указаний наказывать водителей, которые протестовали против повышения цен на горючее, не было. Это объяснение было дано на заседании правительства, после требования премьер-министра объяснить, на каком основании полицейские оштрафовали водителей, наклеивших на задние стекла автомобилей наклейки с надписью «Я против повышения цен на топливо».

«Это неприемлемый подход, и этот случай должен быть расследован. Иногда есть расхождения, потому что информация освещается по-разному, а мы, к сожалению, иногда реагируем с опозданием. Но я был проинформирован сразу же. Я не вижу никаких оснований для наказания, и в законодательстве нет положения, предусматривающего наказание за подобное. Я попрошу ГИП дать уточнения по этому случаю. Хочу отметить, что никто из водителей автомобилей с наклейками не будет наказан», – заявил Александру Жиздан, пообещав провести по этому поводу внутреннее расследование.

В минувшие выходные автолюбители потребовали от кабинета министров снизить стоимость топлива. Наклейку на заднем стекле машины «Я против повышения цен на топливо» полицейские посчитали «несанкционированной рекламой». В связи с этим водитель был оштрафован на 300 леев.