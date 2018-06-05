Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Александр Жиздан назвал незаконным наказание водителей за наклейку

    05.06.2018 22:18 TVC21 Новости - Общество

    Александру Жиздан заявил, что указаний наказывать водителей, которые протестовали против повышения цен на горючее, не было.  Это объяснение было дано на заседании правительства, после требования премьер-министра объяснить, на каком основании полицейские оштрафовали водителей, наклеивших на задние стекла автомобилей наклейки с надписью «Я против повышения цен на топливо».

    «Это неприемлемый подход, и этот случай должен быть расследован. Иногда есть расхождения, потому что информация освещается по-разному, а мы, к сожалению, иногда реагируем с опозданием. Но я был проинформирован сразу же. Я не вижу никаких оснований для наказания, и в законодательстве нет положения, предусматривающего наказание за подобное. Я попрошу ГИП дать уточнения по этому случаю. Хочу отметить, что никто из водителей автомобилей с наклейками не будет наказан», – заявил Александру Жиздан, пообещав провести по этому поводу внутреннее расследование.

    В минувшие выходные автолюбители потребовали от кабинета министров снизить стоимость топлива. Наклейку на заднем стекле машины «Я против повышения цен на топливо» полицейские посчитали «несанкционированной рекламой». В связи с этим водитель был оштрафован на 300 леев.

     

       

       

       

       

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