Влад Батрынча: ПСРМ разработает проект Закона о функционировании языков в новой редакции

Партия социалистов разработает и выдвинет в парламенте проект Закона о функционировании языков в новой редакции. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил исполнительный секретарь, депутат Партии социалистов Влад Батрынча.

Социалист отметил, что «проект будет провозглашать фундаментальные для существования молдавского общества тезисы: Государственным язык Республики Молдова является молдавский (в соответствии с 13 ст. Конституции РМ); Официальный статус русского языка, в качестве языка межнационального общения, на котором говорит более миллиона граждан Молдовы (ст. 7 Конституции РМ); Государство защищает и гарантирует языковое и культурное многообразие на всей территории республики (Конституция РМ)».

Депутат подчеркнул, что принятие этого закона – единственный возможный сценарий для обеспечения и укрепления многонационального молдавского народа. Это главное условие для соблюдения прав всех граждан Молдовы и обязательная норма для будущей реинтеграции берегов Днестра, добавил он.

«Сегодня ни у КС, ни у нелегитимного парламентского большинства не существует правовой компетенции для изменения базовых принципов высшего закона – Конституции РМ. Время псевдоюридического шулерства и около юридических инсинуаций/интерпретаций уходит. Социалисты вместе со всем обществом твёрдо намерены бороться за выполнение данных тезисов и построение в Молдове подлинного правового демократического государства, уважающего собственных граждан!», – подытожил он.