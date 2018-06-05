Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Влад Батрынча: ПСРМ разработает проект Закона о функционировании языков в новой редакции

    05.06.2018 12:14 TVC21 Новости - Общество

    Партия социалистов разработает и выдвинет в парламенте проект Закона о функционировании языков в новой редакции. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил исполнительный секретарь, депутат Партии социалистов Влад Батрынча.

    Социалист отметил, что «проект будет провозглашать фундаментальные для существования молдавского общества тезисы: Государственным язык Республики Молдова является молдавский (в соответствии с 13 ст. Конституции РМ);  Официальный статус русского языка, в качестве языка межнационального общения, на котором говорит более миллиона граждан Молдовы (ст. 7 Конституции РМ); Государство защищает и гарантирует языковое и культурное многообразие на всей территории республики (Конституция РМ)».

    Депутат подчеркнул, что принятие этого закона – единственный возможный сценарий для обеспечения и укрепления многонационального молдавского народа. Это главное условие для соблюдения прав всех граждан Молдовы и обязательная норма для будущей реинтеграции берегов Днестра, добавил он.

    «Сегодня ни у КС, ни у нелегитимного парламентского большинства не существует правовой компетенции для изменения базовых принципов высшего закона – Конституции РМ. Время псевдоюридического шулерства и около юридических инсинуаций/интерпретаций уходит. Социалисты вместе со всем обществом твёрдо намерены бороться за выполнение данных тезисов и построение в Молдове подлинного правового демократического государства, уважающего собственных граждан!», – подытожил он. 

     

       

       

       

       

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