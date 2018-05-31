Юрию Рошке предъявили окончательное обвинение

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Антикоррупционная прокуратура выдвинула окончательное обвинение бывшему председателю Христианско-демократической народной партии (ХДНП) Юрию Рошке. Информацию подтвердил Deschide.MD прокурор Михай Иванов, ведущий дело.

«Сегодня был представлен материал и выдвинуто окончательное обвинение. Защита уже попросила право подать заявление до начала следующей недели. И, после рассмотрения этого заявления, мы утвердим решение. Мы быстро движемся к завершению этого дела», — сказал Иванов, отметив, что Рошка покинул офис всего 10 минут назад с начала телефонного разговора.

Напомним, что тот же источник ранее писал о том, что на имя Юрия Рошки возбуждено уголовное дело по подозрению в извлечении выгоды из влияния.