Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Юрию Рошке предъявили окончательное обвинение

    31.05.2018 16:52 TVC21 Новости - Общество

    Фото: TVC21

    Антикоррупционная прокуратура выдвинула окончательное обвинение бывшему председателю Христианско-демократической народной партии (ХДНП) Юрию Рошке. Информацию подтвердил Deschide.MD прокурор Михай Иванов, ведущий дело.

    «Сегодня был представлен материал и выдвинуто окончательное обвинение. Защита уже попросила право подать заявление до начала следующей недели. И, после рассмотрения этого заявления, мы утвердим решение. Мы быстро движемся к завершению этого дела», — сказал Иванов, отметив, что Рошка покинул офис всего 10 минут назад с начала телефонного разговора.

    Напомним, что тот же источник ранее писал о том, что на имя Юрия Рошки возбуждено уголовное дело по подозрению в извлечении выгоды из влияния.

     

       

       

       

       

       

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