Майя Санду хотела выдвинуть кандидатом на пост примара Кишинева Октавиана Цыку

Перед тем, как представить решение о едином кандидате Андрее Нэстасе на выборах генпримара Кишинева, Майя Санду хотела предложить историку Октавиану Цыку баллотироваться на этот пост от партии «Действие и солидарность». Он, в свою очередь, отказался. Заявление было сделано в ходе передачи «IMPORTANT».

«Первое, начальное предложение состояло в том, чтобы пойти в примэрию города, и я сказал, что не могу этого сделать, так как это не мое. Что касается присоединения к будущей расширенной платформе, вопрос остается открытым», - сказал Цыку. В то же время, он утверждает, что не видит себя примаром Кишинева