Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Майя Санду хотела выдвинуть кандидатом на пост примара Кишинева Октавиана Цыку

    31.05.2018 16:48 TVC21 Новости - Общество

    Перед тем, как представить решение о едином кандидате Андрее Нэстасе на выборах генпримара Кишинева, Майя Санду хотела предложить историку Октавиану Цыку баллотироваться на этот пост от партии «Действие и солидарность».  Он, в свою очередь, отказался. Заявление было сделано в ходе передачи «IMPORTANT».

    «Первое, начальное предложение состояло в том, чтобы пойти в примэрию города, и я сказал, что не могу этого сделать, так как это не мое. Что касается присоединения к будущей расширенной платформе, вопрос остается открытым», - сказал Цыку.  В то же время, он утверждает, что не видит себя примаром Кишинева

    Обновлено ( 31.05.2018 16:49 )  

       

       

       

       

       

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