Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Жиздан назвал основную причину разработки жестких законов по борьбе с пьяным вождением

    26.05.2018 14:33 TVC21 Новости - Общество

    Водители, пойманные за рулём в выраженной степени алкогольного опьянения, будут привлекаться к уголовной ответственности. Это предусматривает новый пакет законов, также называемый „антиалкогольным”. Об этом министр внутренних дел Александру Жиздан сообщил в эфире одного из частных телеканалов.

    Он отметил, что в Молдове культура вождения и ответственность водителей находятся на очень низком уровне. Новые положения, по его словам, направлены на благо граждан, на благо тех людей, которые хотят, чтобы закон соблюдался. „Мы хотим, чтобы наказание было неизбежным. Тысячи людей выходили сухими из воды. Другие совершали рецидив и убивали наших граждан, которые имели право на будущее”, - заявил Александру Жиздан.

    По словам министра внутренних дел, основной причиной разработки этих законов является большое количество дорожно-транспортных происшествий, очень высокая смертность на трассах страны и очень большое количество водителей, пойманных пьяными за рулём. „Пришло время перемен. Люди должны понять, что, когда закон начнёт применяться, избежать наказания будет невозможно. Человек, которого поймают в выраженной степени опьянения, будет привлекаться к уголовной ответственности”, - добавил он.

    Министр заявил, что до сих пор лишение права на вождение осуществлялось на более длительный срок, от двух до трёх лет. Теперь лицо, у которого будет выявлена концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе от 0,15 до 0,30 миллилитра, может лишиться прав на срок от 6 до 12 месяцев.

    Кроме того, изменения предусматривают, что эвакуация автомобилей, водитель которых был пойман пьяным за рулём, будет осуществляться государственным предприятием. Помимо этого, эвакуация может производиться в тех случаях, когда автомобиль припаркован в запрещённом месте, либо он не позволяет машине скорой помощи добраться до места вызова.

     

       

       

       

       

       

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