Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Иван Чебан: Я не позволю проводить какие-либо унионистские акции в Кишиневе

    24.05.2018 11:24 TVC21 Новости - Общество

    Кандидат ПСРМ на должность генерального примара муниципия Кишинев Ион Чебан утверждает, что если он получит кресло столичного градоначальника, то не позволит проводить унионистские  марши и мероприятия.  Он заявил об этом в ходе публичных дебатов, на которых он ждал своего контркандидата Андрея Нэстасе.

    «Я хочу быть предельно ясным, что касается формирований, которые выступают за ликвидацию государственности Республики Молдова, в Конституции есть ясное положение - ст. 41, гласящая, что эти действия антиконституционны. Я буду руководствоваться исключительно Конституцией. Я не позволю проводить какие-либо акции подобного рода. У нас может быть разное, отличное мнение, но есть закон. Закон необходимо соблюдать, а не интерпретировать», - отметил социалист.

    На вопрос, не является ли политика делом парламента, Чебан ответил, что «проблема касается не политики, а действий, которые противоречат Конституции и законодательным актам». Кандидат подчеркнул, что это будет единственный случай политики, который он хочет реализовать в примэрии.

    Обновлено ( 24.05.2018 11:39 )  

       

       

       

       

       

       

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