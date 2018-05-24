Иван Чебан: Я не позволю проводить какие-либо унионистские акции в Кишиневе

Кандидат ПСРМ на должность генерального примара муниципия Кишинев Ион Чебан утверждает, что если он получит кресло столичного градоначальника, то не позволит проводить унионистские марши и мероприятия. Он заявил об этом в ходе публичных дебатов, на которых он ждал своего контркандидата Андрея Нэстасе.

«Я хочу быть предельно ясным, что касается формирований, которые выступают за ликвидацию государственности Республики Молдова, в Конституции есть ясное положение - ст. 41, гласящая, что эти действия антиконституционны. Я буду руководствоваться исключительно Конституцией. Я не позволю проводить какие-либо акции подобного рода. У нас может быть разное, отличное мнение, но есть закон. Закон необходимо соблюдать, а не интерпретировать», - отметил социалист.

На вопрос, не является ли политика делом парламента, Чебан ответил, что «проблема касается не политики, а действий, которые противоречат Конституции и законодательным актам». Кандидат подчеркнул, что это будет единственный случай политики, который он хочет реализовать в примэрии.