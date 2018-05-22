Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Валерий Демидецкий о поддержке правящей коалицией Андрея Нэстасе

    22.05.2018 13:24 TVC21 Новости - Общество

    Фото: TVC21

    Глава представительства ТАСС в РМ Валерий Демидецкий написал на своей странице в социальной сети о том, как правящая коалиция внезапно изменила свое мнение об Андрее Нэстасе и теперь призывает народ за него голосовать во втором туре местных выборов.

    «Уже несколько лет все телеканалы правящей проевропейской коалиции днем и ночью убеждают вас, что господин Нэстасе – «ставленник беглых преступников Цопа» и вообще, «страшный» человек. И вдруг, по тем же телеканалам, входящие в эту же правящую коалицию пастор Гилецкий и главный евроинтегратор в правительстве Лянкэ призывают вас голосовать за «ужасного» Нэстасе, чтобы спасти европейский вектор.... Если верить их благословению, выходит европейский вектор и преступники - одно и тоже, что наглядно продемонстрировала кража миллиарда и аресты последних лет в мэрии и правящей коалиции? Напомнило анекдот про Березовского в бане, вы друзья или трусы наденьте или крестик снимите...», - написал Демидецкий на своей странице в соцсети.

    Обновлено ( 22.05.2018 13:27 )  

       

       

       

       

       

       

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