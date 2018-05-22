Юрий Лянкэ рассказал, кого поддержит ЕНПМ во втором туре выборов мэра Кишинева

Европейская народная партия Молдовы поддерживает Андрея Нэстасе на выборах мэра Кишинева. Об этом вице-премьер по евроинтеграции, председатель ЕНПМ Юрий Лянкэ написал на своей странице в Facebook.

В первом туре выборов столичного градоначальника ЕНПМ не выдвигала кандидата, чтобы «не дробить проевропейский правый фланг». Во вчерашнем заявлении Лянкэ отметил, что «по итогам решения Постоянного бюро ЕНПМ, наряду с мэрами и советниками Кишинева, формирование выражает поддержку кандидату Андрею Нэстасе». По его словам, это необходимо, чтобы избежать возможности перехода руководства столицы в руки к силам, враждебным европейскому курсу Республики Молдова.

Напомним, накануне поддержки Андрею Нэстасе также выразили исполнительный председатель Партии национального единства Анатол Шалару и бывший кандидат на пост мэра Кишинева от Либеральной партии Валериу Мунтяну.

По итогам выборов 20 мая кандидат ПСРМ Ион Чебан и кандидат ППДП Андрей Нэстасе прошли во второй тур.